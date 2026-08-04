DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Peter Spengler attestierte dem Chemie- und Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung sowie Fortschritte beim Schuldenabbau und den US-Rechtsrisiken. Er hob seine Gewinnschätzungen an und berücksichtigte in seinem Modell außerdem eine niedrigere Nettofinanzverschuldung./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 48,55EUR auf Tradegate (04. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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