Lira-Crash: So entwickelt sich die türkische Währung bis Jahresende

Dieser geordnete Verlauf ist darauf zurückzuführen, dass die türkische Zentralbank versucht, heftige Ausschläge zu verhindern. Vollständig ausgleichen kann die Notenbank den Druck auf die Landeswährung aber nicht. Solange die Preise in der Türkei wesentlich schneller steigen als in den USA, bleibt ein regelmäßiger Wertverlust der Lira wirtschaftlich kaum zu vermeiden.

Die türkische Lira kennt seit Jahren fast nur eine Richtung. Anfang Januar kostete ein US-Dollar zeitweise noch weniger als 43 Lira. Inzwischen werden rund 47,50 Lira fällig. Damit hat die türkische Währung seit Jahresbeginn etwa zehn Prozent an Wert verloren. Anders als bei früheren Währungskrisen verläuft die Abwertung bislang jedoch relativ gleichmäßig. Statt eines plötzlichen Absturzes zeigt sich eine schleichende Erosion.

Inflation bleibt das Kernproblem

Im Juli sank die türkische Inflationsrate zwar leicht auf 31,8 Prozent. Entwarnung bedeutet das aber nicht. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise aber deutlich stärker als im Juni. Für die Lira ist diese hohe Teuerung gleich doppelt problematisch. Sie verringert die Kaufkraft im Inland und sorgt dafür, dass türkische Unternehmen und Privathaushalte ihr Geld weiterhin in US-Dollar, Euro oder Gold absichern. Gleichzeitig verliert die Lira gegenüber Währungen mit deutlich niedrigeren Inflationsraten strukturell an Wert.

Besonders gefährlich sind die hohen Energiepreise. Die Türkei muss einen großen Teil ihres Öl- und Gasbedarfs importieren. Steigt der Ölpreis, wachsen deshalb die Importrechnung und der Bedarf an US-Dollar. Zugleich verteuern sich Transport, Produktion und Strom. Der Wechselkursrückgang verstärkt diesen Effekt zusätzlich, weil Energie auf dem Weltmarkt überwiegend in US-Dollar bezahlt wird.

Die türkische Zentralbank hält den Leitzins derzeit bei 37 Prozent. Damit will die Notenbank die Inflation bremsen, Kapital im Land halten und eine schnellere Abwertung der Lira verhindern. Die hohen Zinsen haben allerdings einen Preis. Kredite bleiben teuer, Investitionen werden verschoben und der Konsum verliert an Schwung. Die Zentralbank steckt damit in einem Dilemma. Senkt sie die Zinsen zu früh, könnte die Lira stärker fallen und die Inflation erneut anziehen. Hält sie die Geldpolitik lange restriktiv, erhöht sie den Druck auf Unternehmen, Banken und Konjunktur.

Diese drei Szenarien für die Entwicklung der Lira im Jahr 2026 bestehen:

1. Positives Szenario: 48 bis 50 Lira je US-Dollar

Im günstigen Szenario stabilisiert sich die Lira in den kommenden Monaten weitgehend. Ende 2026 könnte ein US-Dollar dann zwischen 48 und 50 Lira kosten. Dafür müsste sich vor allem die Lage im Nahen Osten entspannen. Sinkende Öl- und Gaspreise würden die türkische Importrechnung entlasten und den Inflationsdruck verringern. Gleichzeitig müsste die Zentralbank ihre restriktive Linie länger beibehalten und Zinssenkungen auf kleine Schritte begrenzen. Zusätzliche Unterstützung könnten steigende Devisenreserven und neue Kapitalzuflüsse aus dem Ausland bringen. Fitch hob deshalb Anfang 2026 den Ausblick für das türkische Rating auf "positiv" an. Eine deutliche Aufwertung der Lira wäre dennoch unwahrscheinlich. Selbst in diesem Szenario bliebe die türkische Inflation wesentlich erhöht.

2. Basisszenario: 50 bis 52 Lira je US-Dollar

Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Fortsetzung der kontrollierten Abwertung. Ende Dezember könnte der US-Dollar zwischen 50 und 52 Lira kosten. Diese Spanne entspricht weitgehend den Erwartungen der Marktteilnehmer. In der Juli-Umfrage der türkischen Zentralbank lag die durchschnittliche Prognose für das Jahresende bei 51,55 Lira je US-Dollar. In diesem Szenario sinkt die Inflation langsam weiter. Die Energiepreise bleiben erhöht, steigen aber nicht unkontrolliert. Die Zentralbank beginnt vorsichtig mit Zinssenkungen, ohne einen grundlegenden Vertrauensverlust auszulösen. Laut Umfrage könnte der Leitzins bis zum Jahresende von derzeit 37 auf rund 34,7 Prozent fallen. Die Lira würde damit nicht kollabieren, aber kontinuierlich an Wert verlieren. Für die Regierung und die Zentralbank könnte dies sogar tolerierbar sein: Eine schrittweise Abwertung schützt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure und verhindert zugleich abrupte Verwerfungen an den Finanzmärkten.

3. Stressszenario: 53 bis 57 Lira oder mehr

Im negativen Szenario beschleunigt sich die Abwertung deutlich. Der US-Dollar könnte Ende 2026 zwischen 53 und 57 Lira kosten. Bei einer neuen politischen oder finanziellen Vertrauenskrise wären auch höhere Kurse möglich. Auslöser könnte beispielsweise eine weitere Eskalation im Nahen Osten sein. Ein Ölpreis von 130 US-Dollar je Barrel würde die Inflationsbekämpfung nach Einschätzung von Bloomberg Economics erheblich zurückwerfen. Die Importkosten würden steigen, das Leistungsbilanzdefizit wachsen und die Nachfrage nach US-Dollar zunehmen.

Gleichzeitig könnte die Zentralbank unter Druck geraten, die Zinsen trotz hoher Inflation zu senken. Verlieren ausländische Investoren anschließend das Vertrauen in die Geldpolitik, wären Kapitalabflüsse wahrscheinlich. Die Notenbank müsste dann erneut große Mengen ihrer Devisenreserven einsetzen oder die Zinsen wieder erhöhen. Auch politische Eingriffe in die Geldpolitik oder neue innenpolitische Spannungen könnten den Abwärtstrend beschleunigen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Lira besonders empfindlich reagiert, wenn Investoren an der Unabhängigkeit der Zentralbank zweifeln.

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Fazit: Stabilität bedeutet noch keine Stärke

Die türkische Lira steht nicht zwingend vor einem neuen freien Fall. Vieles spricht zunächst für eine kontrollierte Abwertung in Richtung 50 bis 52 Lira je US-Dollar. Doch die scheinbare Ruhe bleibt fragil.

Entscheidend sind nun drei Faktoren: die Entwicklung der Energiepreise, das Tempo des Inflationsrückgangs und die Geduld der Zentralbank. Bleiben die Zinsen hoch und entspannt sich der Iran-Konflikt, könnte die Lira das Jahr näher an 49 beenden. Steigen Ölpreise und politischer Druck dagegen gleichzeitig, dürfte die Marke von 53 Lira kaum die letzte Verteidigungslinie sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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