Börsenstart USA - 04.08. - US Tech 100 stark +1,93 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 53.706,98 PKT und steigt um +0,95 %.

Top-Werte: Caterpillar +5,70 %, Cisco Systems +3,37 %, Goldman Sachs Group +1,82 %, JPMorgan Chase +1,19 %, Sherwin-Williams +1,19 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,81 %, Verizon Communications -2,58 %, Amazon -2,56 %, Unitedhealth Group -2,46 %, Nike (B) -2,34 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.315,72 PKT und steigt um +1,93 %.

Top-Werte: Marvell Technology +10,01 %, Arm Holdings +9,60 %, Palantir +8,64 %, Astera Labs +8,56 %, IDEXX Laboratories +7,22 %

Flop-Werte: Coca-Cola Europacific Partners -4,68 %, Amazon -2,56 %, Constellation Energy -2,39 %, Intuitive Surgical -2,07 %, Airbnb Registered (A) -2,04 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:33) bei 7.652,47 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Zebra Technologies (A) +17,95 %, Broadridge Financial Solutions +11,99 %, Gartner +11,94 %, Coherent +11,72 %, Palantir +8,64 %

Flop-Werte: Aptiv Registered -16,51 %, Fidelity National Information Services -7,90 %, Rockwell Automation -7,30 %, NRG Energy -7,06 %, Cummins Inc. -6,28 %