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    Besonders beachtet!

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    Zebra Technologies (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 04.08.2026

    Am 04.08.2026 ist die Zebra Technologies (A) Aktie, bisher, um +17,95 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zebra Technologies (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Zebra Technologies (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 04.08.2026
    Foto: 417264605

    Zebra Technologies entwickelt Lösungen für automatische Identifikation und Datenerfassung (AIDC). Hauptprodukte: Barcode-Scanner, mobile Computer, Etikettendrucker, RFID- und Echtzeit-Lokalisierungssysteme inkl. Software. Starke Position in Nischen wie Lagerlogistik und Healthcare. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Datalogic, Sato. USP: breites End-to-End-Portfolio, starke Integration von Hardware, Software und Services.

    Wie hat sich die Zebra Technologies (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +17,95 % konnte die Zebra Technologies (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zebra Technologies (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 299,00, mit einem Plus von +17,95 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Zebra Technologies (A) einen Gewinn von +60,52 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Zebra Technologies (A) Aktie damit um +34,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Zebra Technologies (A) bisher ein Plus von +48,80 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

    Zebra Technologies (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,05 %
    1 Monat +33,76 %
    3 Monate +60,52 %
    1 Jahr -12,20 %
    Stand: 04.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

    Es gibt 48 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,29 Mrd.EUR € wert.

    Zebra Technologies Announces Second Quarter 2026 Results


    Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the second quarter ended July 4, 2026. Second-Quarter Financial Highlights Net sales …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Zebra Technologies (A)

    Cognex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,57 %.

    Zebra Technologies (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zebra Technologies (A)

    +18,50 %
    +35,06 %
    +34,48 %
    +61,24 %
    -13,01 %
    +9,33 %
    -45,38 %
    +395,58 %
    +665,26 %
    ISIN:US9892071054WKN:882578
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