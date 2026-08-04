ROUNDUP/Aktien New York
Rekorde für Dow und S&P - KI-Fantasie von Zahlen belebt
- Berichtssaison treibt Dow und S&P 500 auf Rekordhochs
- Caterpillar und Palantir mildern Sorgen um KI
- Nasdaq 100 holt nach Juli-Schwäche deutlich auf
NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison hat den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Dienstag Höchstmarken beschert. Vor allem sorgten die Quartalsberichte von Caterpillar und Palantir für Aufsehen, da die Erkenntnisse daraus die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Juli vor allem an der Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt.
Mit Caterpillar an der Spitze schraubte der Dow seine Bestmarke im frühen Handel bis auf fast 54.000 Punkte nach oben. Zuletzt betrug sein Plus dann noch 1,2 Prozent auf 53.810 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um knapp ein Prozent auf 7.673 Punkte zu. Aufholpotenzial besitzt der technologielastige Nasdaq 100 , der um 2,2 Prozent auf 29.421 Punkte stieg. Von einer Bestmarke bleibt er wegen der Juli-Schwäche noch etwas auf Abstand.
"Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und KI-getriebenen Investitionen schafft weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien", sagte Chefstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial. Zuletzt hätten Anleger zwar zu Recht die hohen Investitionsausgaben für Rechenzentren hinterfragt und die Entwicklungen im Nahen Osten beobachtet. Er geht aber davon aus, dass diese Risiken von der Berichtssaison ausgeglichen werden.
Was den Iran-Krieg betrifft, gehen Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Konflikts weiter. Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, sprach von "bereits weit fortgeschritten" diplomatischen Bemühungen. Eine Lösung für die Schifffahrt in der Straße von Hormus wird nach Angaben aus Katar und den USA in Kürze erwartet. Auch die davon weiter gedrückten Ölpreise kamen am Dienstag bei Aktienanlegern gut an.
Im Dow überzeugte neben McDonald's mit einem Anstieg um 1,3 Prozent vor allem der Quartalsbericht von Caterpillar. Die Titel des Baumaschinenherstellers, der auch ein starkes Standbein im Bereich der Energietechnik für Rechenzentren hat, stellten im Leitindex alles in den Schatten. Das Unternehmen profitierte zuletzt von deren enormen Strombedarf. Aus einem frühen Anstieg um mehr als zehn Prozent wurde zuletzt noch ein fünfprozentiges Plus.
Der noch größere Treiber für den Tech-Sektor war aber Palantir. Die Titel der KI-Datenfirma profitierten von kräftigem Wachstum mit einem Kurssprung um fast ein Viertel. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich fast verdoppeln. Mariana Perez Mora von der Bank of America schrieb, die Ergebnisse spiegelten die erfolgreiche KI-Strategie von Palantir wider.
Die Erkenntnisse von Caterpillar und Palantir trieben KI-Werte in der Breite wieder an, wie prozentual zweistellige Kursgewinne bei Marvell Technology und ARM Holdings zeigten. Als nächstes dürften im Tech-Sektor nach US-Börsenschluss die Resultate von AMD und SpaceX kritisch beäugt werden.
Schwäche zeigten im Tech-Sektor die Amazon -Aktien wegen Gewinnmitnahmen nach ihrem jüngsten Rekordlauf. Ähnlich groß wie die 2,1 Prozent Minus bei dem Handelsriesen waren im Dow die Kursverluste beim Ölkonzern Chevron wegen des fallenden Ölpreises. Außerdem litten die Nike-Anteile mit einem Abschlag von etwa zwei Prozent unter einer Abstufung durch das Analysehaus JPMorgan./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 448,5 auf Tradegate (04. August 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,60 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 788,33 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +99,24 %/+141,94 % bedeutet.
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026