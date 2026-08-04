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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Zalando klar negativ: Eine heftige Umsatzwarnung löste laut Beiträgen einen Kursrutsch von rund 17 % aus; die Aktie wird mit Adidas verglichen. 24 € gelten kurzfristig als Unterstützung, zugleich werden Kurse unter 20 € als möglicher Wiedereinstieg genannt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: -7,20 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,27 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,82 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend konstruktiv: Siemens Energy notiert laut Beiträgen wieder über der 200-Tage-Linie, gilt kurzfristig aber als überkauft und volatil. Genannt werden stark gestiegene Gewinnschätzungen (+164 % auf 3,7 Mrd. €) sowie ein KGV von 23,4, rund ein Drittel unter dem eigenen Durchschnitt. Im Fokus stehen die anstehenden Zahlen und Siemens’ Restbeteiligung. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    adidas
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 4
    Performance 1M: -10,60 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt kurzfristig vorsichtiger Optimismus: Der adidas-Kurs erholte sich von etwa 151 auf rund 165 Euro, worauf mehrere Anleger Gewinne mitnahmen. Technisch gilt 159 Euro als wichtige Unterstützung; Widerstände liegen bei 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro. Ein Vorstandskauf zu 158,93 Euro wird eher zurückhaltend bewertet. Die 14-Tage-Performance ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,68 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und sachlich: Kurzfristig volatil mit Diskussionen über Dead-cat-Bounce, KI‑Zyklen-Korrektur und Short-Eindeckungen. Kauf-/Unterstützungszonen liegen grob bei 30–40 €, teils 27–37 €. Langfristig bleiben Bewertung und Fundamentaldaten unsicher; frühere Höchst-/Untertreibungen werden diskutiert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung gilt als volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,65 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment überwiegend konstruktiv: Die Commerzbank wird wegen der Übernahmefantasie und eines erwarteten KGVs von etwa 8–10 für 2027/2028 als günstig bewertet. Viele sehen beim Umtauschkurs über 41 € weiteres Potenzial. Risiken sind eine mögliche Übernahme zu niedrigen Preisen, sinkende Dividenden und stärkerer Einfluss der UniCredit. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 29,20% PUT: 70,80%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -41,59 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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