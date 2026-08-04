Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,20 %
Performance 1M: -1,27 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: -11,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -10,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: -19,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +4,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 29,20%
|PUT: 70,80%
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier