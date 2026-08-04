Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Zalando klar negativ: Eine heftige Umsatzwarnung löste laut Beiträgen einen Kursrutsch von rund 17 % aus; die Aktie wird mit Adidas verglichen. 24 € gelten kurzfristig als Unterstützung, zugleich werden Kurse unter 20 € als möglicher Wiedereinstieg genannt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht angegeben.