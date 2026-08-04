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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment vorsichtig optimistisch: Anleger sehen bei Verbio trotz des jüngsten Scheiterns an der 30-Euro-Marke Kaufinteresse unterhalb dieser Schwelle und erwarten einen Ausbruch. Fundamental wird auf das Übertreffen der Prognosespanne sowie ein mögliches EBITDA 2026/27 von 360–400 Mio. € verwiesen. Ölpreis- und geopolitische Nachrichten sorgen für hohe Volatilität. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -5,35 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,55 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,35 %.

    Kontron
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: -12,51 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt bis vorsichtig: Kritisiert werden wiederholt enttäuschte operative Zahlen, schwaches erwartetes Wachstum und unzureichende Kommunikation. Oddo BHF stufte Kontron auf „Neutral“ mit Kursziel 23,50 € ab. Positiv werden die günstige Bewertung und operative Stärke exklusive des 2025er-Sondereffekts gesehen. Die Ennoconn-Beteiligung bleibt wegen Prüfvorbehalt und strategischer Unsicherheiten ein Faktor. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +4,46 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,47 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,46 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +4,25 %
    Platz 5
    Performance 1M: -15,78 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,25 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: -16,04 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment. Technisch gibt es Aufwärtszeichen: Meldungen stützen den Kurs, testet vermutlich die 200-Tage-Linie; ein Ziel bei 68 wird von Beitrag 3 genannt. Fundamentale Impulse: Investitionen in APZ/Entwicklungszentrum zur Wachstums-Kapazität. 14-Tage-Performance wird nicht ausdrücklich quantifiziert; Beitrag 1 verweist auf einen Faz-Artikel.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +21,20 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment vorsichtig konstruktiv: Nach rund 30 % Verlust zeigen sich Anleger angesichts der jüngsten Erholung optimistischer und sehen Bodenbildungspotenzial. KI, die ServiceNow-Partnerschaft, DEX-Turnaround und bestätigte Jahresziele stützen die Hoffnung auf Wachstum. Technisch werden offene Gaps bis etwa 8,40 € diskutiert; geringe Umsätze relativieren den Anstieg. Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,91 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Positiv werden starkes Q2-Wachstum, steigende SaaS-Erlöse, bestätigte organische Prognose und die HCSS-Akquisition bewertet. Ein Insiderkauf stützt das Vertrauen. Belastend wirken die Kursverluste der letzten 14 Tage (keine Prozentangabe), KI-bedingte Umschichtungen sowie die weiterhin hohe Bewertung. UBS bleibt bei „Sell“ (Kursziel 52 €), JPMorgan bei „Overweight“ (110 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 9
    Performance 1M: +9,92 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 10
    Performance 1M: -19,68 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und sachlich: Kurzfristig volatil mit Diskussionen über Dead-cat-Bounce, KI‑Zyklen-Korrektur und Short-Eindeckungen. Kauf-/Unterstützungszonen liegen grob bei 30–40 €, teils 27–37 €. Langfristig bleiben Bewertung und Fundamentaldaten unsicher; frühere Höchst-/Untertreibungen werden diskutiert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung gilt als volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 11
    Performance 1M: +19,00 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein konstruktiv-bullishes Sentiment: Hervorgehoben werden der verdoppelte Auftragseingang, eine Rekordprognose, starke Wachstumstreiber (Luftverteidigung, elektronische Kampfführung, Software/KI und Weltraumsensorik) sowie die Positionierung als Systemintegrator. Offengelegte Leerverkaufs- und Stimmrechtsaktivitäten von BlackRock gelten als möglicher Volatilitätsfaktor. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben; zur Bewertung finden sich keine belastbaren Aussagen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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