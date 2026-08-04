Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,35 %
Performance 1M: -15,55 %
Tagesperformance: -4,49 %
Performance 1M: -12,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,46 %
Performance 1M: -12,47 %
Tagesperformance: +4,25 %
Performance 1M: -15,78 %
Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: -16,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: +21,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,32 %
Performance 1M: +6,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +9,92 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: -19,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: +19,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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