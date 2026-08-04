Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment vorsichtig optimistisch: Anleger sehen bei Verbio trotz des jüngsten Scheiterns an der 30-Euro-Marke Kaufinteresse unterhalb dieser Schwelle und erwarten einen Ausbruch. Fundamental wird auf das Übertreffen der Prognosespanne sowie ein mögliches EBITDA 2026/27 von 360–400 Mio. € verwiesen. Ölpreis- und geopolitische Nachrichten sorgen für hohe Volatilität. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.