Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt kurzfristig vorsichtiger Optimismus: Der adidas-Kurs erholte sich von etwa 151 auf rund 165 Euro, worauf mehrere Anleger Gewinne mitnahmen. Technisch gilt 159 Euro als wichtige Unterstützung; Widerstände liegen bei 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro. Ein Vorstandskauf zu 158,93 Euro wird eher zurückhaltend bewertet. Die 14-Tage-Performance ist nicht beziffert.