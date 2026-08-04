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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    TotalEnergies
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,41 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    adidas
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,60 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt kurzfristig vorsichtiger Optimismus: Der adidas-Kurs erholte sich von etwa 151 auf rund 165 Euro, worauf mehrere Anleger Gewinne mitnahmen. Technisch gilt 159 Euro als wichtige Unterstützung; Widerstände liegen bei 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro. Ein Vorstandskauf zu 158,93 Euro wird eher zurückhaltend bewertet. Die 14-Tage-Performance ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,00 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu ASML gemischt bis vorsichtig: Positiv werden starke Auftragseingänge, die führende Lithografie-Position, Wachstumsperspektiven und Goldmans Aufnahme in die Conviction List gesehen. Belastend wirken die hohe Bewertung, China-Risiken und die schwache Reaktion auf die jüngsten Zahlen. Charttechnisch gilt die Lage als angespannt, die Unterstützung hielt bislang. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ASML Holding eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,82 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend konstruktiv: Siemens Energy notiert laut Beiträgen wieder über der 200-Tage-Linie, gilt kurzfristig aber als überkauft und volatil. Genannt werden stark gestiegene Gewinnschätzungen (+164 % auf 3,7 Mrd. €) sowie ein KGV von 23,4, rund ein Drittel unter dem eigenen Durchschnitt. Im Fokus stehen die anstehenden Zahlen und Siemens’ Restbeteiligung. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: -19,68 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und sachlich: Kurzfristig volatil mit Diskussionen über Dead-cat-Bounce, KI‑Zyklen-Korrektur und Short-Eindeckungen. Kauf-/Unterstützungszonen liegen grob bei 30–40 €, teils 27–37 €. Langfristig bleiben Bewertung und Fundamentaldaten unsicher; frühere Höchst-/Untertreibungen werden diskutiert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung gilt als volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.

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