ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 28 Dollar
- JPMorgan belässt Pfizer auf Neutral bei 28 Dollar
- Pfizer überrascht im zweiten Quartal positiv
- Weitere Pipeline-Daten könnten Stimmung verändern
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem angehobenen Umsatzziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positiv überrascht, schrieb Chris Schott in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Derweil seien die Pfizer-Aktien zwar weiterhin günstig, da sich in der Pipeline des Unternehmens mehrere Projekte befänden, die Pfizer im Laufe der Zeit noch interessanter machen könnten. Allerdings brauche es weitere Daten aus diesen Programmen, um die Stimmung der Anleger zu ändern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:26 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 21,55 auf Tradegate (04. August 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 126,50 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von +12,76 %/+57,87 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28 US-Dollar
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Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
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https://www.zacks.com/stock/news/2963505/pfizer-stock-ahead-of-q2-earnings-to-buy-or-not-to-buy
Pfizer plant, die Prognose für 2026 zu aktualisieren, da es die Pipeline, Übernahmen und Kostensenkungen für langfristiges Wachstum vorantreibt.
ich habe Pfizer auch erstmal von meinem Einkaufszettel gestrichen und dafür unzyklischen Konsum wie Campbells und Kraft-Heinz etwas aufgestockt...