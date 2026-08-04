KHD Humboldt Wedag International: Ergebnisprognose überraschend angehoben
KHD Humboldt Wedag International AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Dank starker Geschäfte wird die Prognose für Umsatz und Ergebnis im Jahr 2026 deutlich angehoben.
- KHD Humboldt Wedag International AG hebt aufgrund der guten Geschäftsentwicklung und der aktualisierten Planung ihre Ergebnisprognose für 2026 an.
- Die Umsatzerlöse sollen rund 30 % über dem Vorjahresniveau liegen; zuvor waren etwa 20 % erwartet worden.
- Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) erwartet KHD nun eine deutliche Verbesserung gegenüber 2025.
- Auch die bereinigte EBIT-Marge soll sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen.
- Das bereinigte EBIT soll 2026 mehr als 10 Mio. € erreichen.
- Unter Einbeziehung eines positiven Finanzergebnisses erwartet KHD ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von mehr als 15 Mio. €.
Der Kurs von KHD Humboldt Wedag International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,14 % im Plus.
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