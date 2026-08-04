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    KHD Humboldt Wedag International Raises Earnings Forecast

    KHD Humboldt Wedag International AG has sharply raised its 2026 outlook, signaling stronger growth, higher profitability, and a clear turnaround in its earnings trajectory.

    KHD Humboldt Wedag International Raises Earnings Forecast
    • KHD Humboldt Wedag International AG raised its earnings forecast for the 2026 financial year on August 4, 2026.
    • The upgraded outlook reflects positive earnings development during 2025 and updated corporate planning.
    • Group revenue is now expected to be approximately 30% above the previous year, compared with the earlier forecast of around 20%.
    • Adjusted EBIT and the adjusted EBIT margin are now expected to improve significantly compared with 2025, reversing the previous outlook for a decline.
    • Adjusted EBIT is forecast to exceed €10 million in 2026.
    • Supported by a positive financial result, earnings before taxes (EBT) are expected to exceed €15 million.

    The price of KHD Humboldt Wedag International at the time of the news was 1,9050EUR and was up +2,14 % compared with the previous day.


    KHD Humboldt Wedag International

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    ISIN:DE0006578008WKN:657800
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