Aktien mit extremer Performance im SMI am 04.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus: Positive Impulse liefern der erfolgreiche Żabka-Exit, KI-bedingte Margenverbesserungen bei Foundation Risk Partners und der Zugang zu 75 Mio. Revolut-Kunden. Belastend wirken die UBS-Abstufung auf «Neutral», das gesenkte Kursziel von 1.175 auf 705 Franken und reduzierte Gewinnerwartungen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.