Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 04.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus: Positive Impulse liefern der erfolgreiche Żabka-Exit, KI-bedingte Margenverbesserungen bei Foundation Risk Partners und der Zugang zu 75 Mio. Revolut-Kunden. Belastend wirken die UBS-Abstufung auf «Neutral», das gesenkte Kursziel von 1.175 auf 705 Franken und reduzierte Gewinnerwartungen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Holcim
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 2
Performance 1M: -7,92 %
Performance 1M: -7,92 %
Sika
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 3
Performance 1M: +7,24 %
Performance 1M: +7,24 %
ABB
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 4
Performance 1M: -9,40 %
Performance 1M: -9,40 %
UBS Group
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,69 %
Performance 1M: +2,69 %
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