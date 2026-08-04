Benkos Wohnsitz könnte Hotel werden

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Für den ehemaligen Wohnsitz von Ex-Milliardär René Benko wird eine Nutzung als Hotel erwogen. Dieses Szenario gehöre zu einem Verwertungskonzept, das momentan vorbereitet werde, sagte der Insolvenzverwalter der Laura Privatstiftung, Stefan Geiler. Ein solches Objekt - die sogenannte "Villa N" hat laut Geiler mindestens 60 Millionen Euro gekostet - sei trotz seiner attraktiven Lage in Innsbruck anders wohl schwer zu vermarkten.

Die "Villa N" hatte sich Benko vor rund zehn Jahren auf dem fast 6.000 Quadratmeter großen Grundstück des zuvor abgerissenen "Schlosshotels" in Innsbruck-Igls bauen lassen. Sie verfügt über eine höchst luxuriöse Ausstattung. Allein die Betriebskosten schätzt Geiler bei Vollbetrieb auf rund 500.000 Euro im Jahr. Momentan werde nur das Nötigste getan, was die monatlichen Betriebskosten auf etwa 18.000 Euro senke.