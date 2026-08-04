🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    BP verdient kräftig an deutlich höheren Ölpreisen - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • BP verdoppelt Nettogewinn dank hoher Ölpreise
    • Aktie fällt trotz starkem Quartalsgewinn deutlich
    • BP baut Konzern um und verkauft wichtige Geschäfte
    ROUNDUP - BP verdient kräftig an deutlich höheren Ölpreisen - Aktie unter Druck
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise haben BP im zweiten Quartal infolge des Iran-Kriegs einen Gewinnsprung beschert. In den drei Monaten bis Ende Juni betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 5,7 Milliarden US-Dollar (knapp 5 Mrd Euro), wie der britische Ölkonzern am Dienstag in London mitteilte. Das war doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf gut fünf Milliarden Dollar erwartet.

    Die Aktie gab am Nachmittag nach einem festen Start um knapp fünf Prozent nach. Die anfängliche Freude über das Zahlenwerk habe angesichts sinkender Ölpreise nicht lange angehalten, sagten Händler.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Short
    5,82€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    4,90€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    legte im frühen Londoner Handel rund eineinhalb Prozent zu und baute damit ihr Jahresplus auf 30 Prozent aus.

    Die Ölpreise lagen im zweiten Quartal deutlich über denjenigen des Vorjahres, da der Iran die Straße von Hormus nach den Angriffen von USA und Israel faktisch gesperrt hatte. Dies trieb auch die Preise für Raffinerieprodukte wie Diesel und Kerosin in die Höhe.

    Derweil macht BP laut Unternehmenschefin Meg O'Neill Fortschritte beim Umbau und der Stärkung der Bilanz. Das Unternehmen habe Maßnahmen ergriffen, um den Konzern zu straffen und zu stärken, sagte die Managerin, die Anfang April das Ruder beim Ölkonzern übernommen hat. In den vergangenen Wochen habe BP die Raffinerie in Gelsenkirchen veräußert, den Verkauf des Einzelhandelsgeschäfts in Österreich vereinbart und angekündigt, das Nordsee-Geschäft in Großbritannien zu verkaufen. Zudem plane das Unternehmen, sein Biogasgeschäft in den USA abzustoßen.

    Allerdings seien die drei Monate bis Ende Juni operativ nicht so gut gelaufen wie ein Quartal zuvor, mahnte die BP-Chefin. So seien die Förderanlagen weniger zuverlässig gewesen, die Produktion sei zurückgegangen und die Raffinerien hätten weniger Rohöl verarbeitet. O'Neill führte dies nur zum Teil auf geplante Wartungsarbeiten und den Konflikt im Nahen Osten zurück./mne/err/zb/he

    BP

    -4,62 %
    +6,07 %
    +20,38 %
    -1,06 %
    +40,97 %
    +15,41 %
    +80,72 %
    +31,45 %
    +49,04 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
    BP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 6,164 auf Tradegate (04. August 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +6,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 94,42 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,9000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -18,23 %/+14,47 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP BP verdient kräftig an deutlich höheren Ölpreisen - Aktie unter Druck Die hohen Ölpreise haben BP im zweiten Quartal infolge des Iran-Kriegs einen Gewinnsprung beschert. In den drei Monaten bis Ende Juni betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 5,7 Milliarden US-Dollar (knapp 5 Mrd Euro), wie der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     