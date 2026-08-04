DAX ist nicht zu bremsen – Tech-Aktien und Bayer gesucht

Die Stimmung in Frankfurt ist gut, aber nicht euphorisch. Anleger preisen die erhoffte Konjunkturerholung in die Kurse deutscher Standardwerte ein. Insbesondere dann, wenn diese eine intakte Wachstumsstory vorweisen können. Zu den Gewinnern gehörten heute neben den KI- und Halbleiterunternehmen auch die Pharmawerte, die von besser als erwarteten Quartalszahlen von Bayer profitierten. Zudem sorgt der geplante Zusammenschluss von AstraZeneca und Bristol-Myers Squibb für Fusionsfantasie in der Branche, die Investoren über verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und potenzielle Zusammenschlüsse spekulieren lässt.

Hauptverantwortlich für die Rekordjagd sind die weiter rückläufigen Energiepreise, aber auch überwiegend positive Unternehmensnachrichten in Form von überzeugenden Quartalsbilanzen und -ausblicken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorsichtig bleiben die Anleger dagegen bei Unternehmen aus dem Konsum- und dem Automobilsektor. Die Quartalszahlen von Zalando sorgten hier für Molltöne. Die Preissteigerungen der vergangenen Monate halten die Menschen vom Shoppen ab.

Insgesamt aber ist die relative Stärke des DAX in diesen Tagen schon bemerkenswert und der hohen Nachfrage gerade von ausländischen Investoren geschuldet. Im Gegensatz zu vielen US-Unternehmen sind die deutschen Anteilsscheine günstiger bewertet. Viele Anleger wurden in der aktuellen Sommersaison aber auch schlicht auf dem falschen Fuß erwischt und müssen nun den Kursen hinterherlaufen.

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