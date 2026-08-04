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    Besonders beachtet!

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    Arm Holdings Aktie steigt zweistellig um +12,73 % - 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Arm Holdings Aktie bisher um +12,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie steigt zweistellig um +12,73 % - 04.08.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Arm Holdings. Sie steigt um +12,73 % auf 234,75. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Arm Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 234,75, mit einem Plus von +12,73 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Arm Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,34 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +4,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +123,56 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,27 % geändert.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,19 %
    1 Monat -27,03 %
    3 Monate +14,34 %
    1 Jahr +76,28 %
    Stand: 04.08.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,46 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    +14,18 %
    +4,61 %
    -25,88 %
    +14,78 %
    +76,00 %
    +295,83 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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