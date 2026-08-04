Arm Holdings Aktie steigt zweistellig um +12,73 % - 04.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Arm Holdings. Sie steigt um +12,73 % auf 234,75€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Arm Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 234,75€, mit einem Plus von +12,73 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Arm Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +4,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +123,56 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,27 % geändert.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,19 % 1 Monat -27,03 % 3 Monate +14,34 % 1 Jahr +76,28 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 04.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,46 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.