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    Wall Street mit Rallye

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    Öl-Crash beflügelt Börsen: Dow-Index und DAX auf Rekord, Gold zieht an

    Die Aussicht auf einen Nahost-Deal lässt die Ölpreise einbrechen und löst eine Rallye an den US- und europäischen Börsen aus. Euro und Goldpreis ziehen auch an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahost-Optimismus treibt Aktienmärkte weltweit an
    • Ölpreise fallen, während Gold und Euro zulegen
    • DAX und US-Börsen steigen dank guter Quartalszahlen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Wall Street mit Rallye - Öl-Crash beflügelt Börsen: Dow-Index und DAX auf Rekord, Gold zieht an
    Foto: Arne Dedert/dpa

    USA

    Die US-Aktienkurse legten am Dienstag zu, beflügelt von starken Quartalsergebnissen von Unternehmen wie Palantir Technologies und Caterpillar, während die Ölpreise vor dem Hintergrund des Optimismus sanken, dass ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus in greifbare Nähe rücken könnte.

    Der S&P 500 legte zuletzt (Stand: 16:50 Uhr) um 0,8 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 1,4 Prozent kletterte, da Palantir um mehr als 21 Prozent stieg. Das Unternehmen konnte dank eines Booms bei KI- und Rüstungsprodukten erneut seine Jahresprognose anheben. Der Dow Jones Industrial Average zog um 616 Punkte oder 1,2 Prozent an, angeführt von einem Anstieg von 6 Prozent bei Caterpillar. Der aus 30 Werten bestehende Index erreichte ebenfalls ein neues Rekordhoch. Der Hersteller von Baumaschinen, Großgeräten und Gasturbinen Caterpillar hat die Erwartungen mit Rekordzahlen übertroffen. McDonald's legt nach Zahlen 1,3 Prozent zu. Nach Börsenschluss stehen zudem die Zahlen des Chipherstellers AMD auf der Agenda.

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    DAX und Europa

    Der deutsche Leitindex hat seinen fulminanten Start in den Handelsmonat August ungebremst fortgesetzt. Nachdem das Kursbarometer zum Wochenauftakt dank einer spürbaren geopolitischen Entspannung im Nahen Osten erstmals in seiner Geschichte über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern gestiegen war, geht es am Dienstag weiter aufwärts. Der DAX gewinnt im Xetra-Handel (Stand 16:50 Uhr) rund 0,9 Prozent auf 26.223 Punkte, klar über dem am Vortag erreichten Hoch von 26.097 Zählern.

    Stützend wirken neben abgekühlten Energiepreisen auch die frischen Zahlen der europäischen Berichtssaison. Bayer hat dank guter Agrargeschäfte die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, die Aktie steigt um 2,2 Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Analysten hatte im Durchschnitt einen Rückgang erwartet. Auch der Chemiekonzern Evonik übertraf dank starker lokaler Produktion die Erwartungen beim operativen Gewinn. Die Aktie zieht um 0,9 Prozent an.

    Der Autozulieferer Continental hat die Markterwartungen beim operativen Gewinn im 2. Quartal zwar übertroffen, warnte jedoch vor höheren Kosten im zweiten Halbjahr. Der Kurs fällt aktuell um 0,7 Prozent. Während der Online-Händler Zalando sein Jahreswachstum am unteren Ende der Spanne erwartet und den EBIT-Ausblick präzisiert, erlitt die Lufthansa durch gestiegene Treibstoffkosten und Streikbelastungen einen drastischen Ergebniseinbruch. Zalando-Titel brechen aktuell um 13,3 Prozent ein, für Lufthansa geht es 8,5 Prozent abwärts. Aktien von Fresenius Medical Care verlieren 8,6 Prozent an Wert, auch wenn ein erfolgreiches Sparprogramm für ein überraschend starkes operatives Ergebnis sorgte.

    Rohstoffe: Öl und Gold

    Am Rohstoffmarkt sackten WTI-Futures um 4,4 Prozent auf rund 76,80 US-Dollar pro Barrel. Brent-Rohöl, die internationale Referenzsorte, gab um 3,9 Prozent auf rund 80,50 US-Dollar pro Barrel nach.

    Der Goldpreis präsentiert sich unterdessen weiterhin von seiner robusten Seite und stieg um etwa 1,2 Prozent auf 4.140 US-Dollar je Unze.

    Devisen: EUR/USD und Yen

    An den Devisenmärkten ging es für das Währungspaar EUR/USD aufwärts, der Euro wird aktuell bei 1,1524 US-Dollar 0,2 Prozent fester gehandelt. Nach den dramatischen Kursschwankungen der vergangenen Woche beruhigt sich auch die Situation beim japanischen Yen zusehends. Die koordinierten Yen-Käufe der japanischen Notenbank und des US-Finanzministeriums zeigen Wirkung, sodass der US-Dollar derzeit stabil um die Marke von 157,50 Yen notiert.

    Bitcoin

    Der Kryptomarkt holt am Dienstag einen Teil der leichten Verluste der Vortage etwas auf. Der Kurs des Bitcoin steigt um 0,3 Prozent auf 64.090 US-Dollar. Anleger agieren im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf noch zurückhaltend .

    Asiatische Märkte

    An den asiatischen Börsen dominiert nach den Kursverlusten zum Wochenstart eine deutliche Erholung. In Südkorea machte der Kospi nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im Halbleiterbereich wieder Boden gut und legte um 1,6 Prozent zu, während der Nebenwerteindex Kosdaq sogar um 5,9 Prozent stieg. Auch in Japan fassten die Investoren wieder Mut, was dem Nikkei 225 ein Plus von 0,3 Prozent bescherte. Ein gemischtes Bild zeigte sich dagegen in China: Während der Festlandindex CSI 300 um 1,3 Prozent zulegen konnte, verzeichnete der Hang Seng Index in Hongkong leichte Abschläge von 0,6 Prozent.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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