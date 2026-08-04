iFOWD , eine auf Vermögensschutz spezialisierte Initiative, bietet zu genau solchen Fragen strukturierte Einordnungen und Erstberatungen an, ohne sich von der Tonlage der Debatte mitreißen zu lassen. Dieser Artikel versucht dasselbe: erst verstehen, was das Gesetz war und ist, dann einordnen, was an der aktuellen Diskussion belegt ist und was nicht.

Wer den Begriff „Lastenausgleich" googelt, bekommt kein einheitliches Bild. Nüchterne juristische Einordnungen treffen auf dringliche Warnungen vor Vermögensverlust, Wikipedia-Artikel landen neben Blogs, die vor dem staatlichen Zugriff auf Immobilien warnen. Das Spektrum ist weit, und das ist selbst schon eine Information.

Das Gesetz von 1952: Entstehung, Ziel, Mechanismus

Das Gesetz über den Lastenausgleich (kurz LAG) wurde am 14. August 1952 verkündet und trat am 1. September 1952 in Kraft. Den offiziellen Gesetzestext findet man auf gesetze-im-internet.de.

Warum dieses Gesetz? Deutschland stand nach 1945 vor einem Verteilungsproblem, das größer kaum hätte sein können. Millionen Menschen hatten durch Bombenangriffe, Vertreibung aus den Ostgebieten oder Flucht aus der Sowjetischen Besatzungszone praktisch alles verloren. Gleichzeitig hatten andere nach Kriegsende noch erhebliches Sachvermögen: Häuser, Grundstücke, Betriebe. Wer Geldvermögen besessen hatte, war durch die Währungsreform von 1948 weitgehend enteignet worden, Sachwertbesitzer aber nicht. Der Stein stand noch, das Haus war noch bewohnbar. Die Ungerechtigkeit war augenfällig.

Der Grundgedanke des Gesetzes war einfach: Wer nach dem Krieg noch etwas hatte, zahlte für diejenigen, die nichts mehr hatten. Federführend dabei war das Bundesfinanzministerium unter Fritz Schäffer (CSU), das bereits im Dezember 1949 erste Entwürfe vorlegte. Es dauerte dann noch über zwei Jahre, bis der Bundestag das Gesetz verabschiedete. Politisch war vor allem die Frage umstritten, ob die Mittel nach sozialer Bedürftigkeit oder nach dem Ausmaß des erlittenen Schadens verteilt werden sollten. Am Ende wurde beides kombiniert.

Als Stichtag für die Bewertung aller abgabepflichtigen Vermögen galt der 21. Juni 1948, der Tag nach der Einführung der D-Mark in den drei westlichen Besatzungszonen. Wer an diesem Stichtag noch nennenswertes Sachvermögen besaß, schuldete dem Ausgleichsfonds 50 Prozent seines bewerteten Vermögens. Diese Summe musste aber nicht auf einmal geleistet werden. Sie konnte auf 30 Jahre gestreckt werden, zahlbar in bis zu 120 vierteljährlichen Raten. Rechnerisch ergibt das eine jährliche Belastung von rund 1,67 Prozent des bewerteten Vermögens. Die meisten Betroffenen konnten das aus den laufenden Erträgen ihres Vermögens decken, ohne Substanz verkaufen zu müssen.