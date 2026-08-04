Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.078,11USD pro Feinunze und notiert damit +0,49 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,95 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 80,32USD und verzeichnet ein Minus von -3,87 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,56USD und verzeichnet ein Minus von -4,36 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.343,00USD
|+7,05 %
|Platin
|1.744,00USD
|+7,55 %
|Kupfer London Rolling
|14.005,20USD
|+1,37 %
|Aluminium
|3.211,52PKT
|+0,36 %
|Erdgas
|2,668USD
|-3,83 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +7,55 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.08.26, 17:29 Uhr.