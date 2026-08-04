Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.078,11USD pro Feinunze und notiert damit +0,49 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,95 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 80,32USD und verzeichnet ein Minus von -3,87 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,56USD und verzeichnet ein Minus von -4,36 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.343,00 USD +7,05 % Platin 1.744,00 USD +7,55 % Kupfer London Rolling 14.005,20 USD +1,37 % Aluminium 3.211,52 PKT +0,36 % Erdgas 2,668 USD -3,83 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +7,55 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.08.26, 17:29 Uhr.