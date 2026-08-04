Palantir springt um ein Viertel hoch - KI-Fantasie neu belebt

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Datenunternehmen Palantir hat am Dienstag unter den KI-Anlegern für große Erleichterung gesorgt. Die Titel des Unternehmens, das auf Lösungen für die Verarbeitung großer Datenmengen spezialisiert ist, sprangen um mehr als ein Viertel auf fast 160 US-Dollar nach oben. Sie näherten sich damit dem höchsten Stand seit Anfang Februar, der Anfang Juni mit 163,70 Dollar erreicht worden war. Die ganze KI-Branche nebst Nasdaq-Börse profitierten davon.

Die Zahlenvorlagen von Palantir und anderen Unternehmen wie Caterpillar dämmten die Sorgen der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz, die zuletzt an der Technologiebörse Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt hatten. Vor allem im Juli waren die Bedenken größer geworden, ob sich hohe Investitionen in KI-Modelle und Rechenzentren letztlich lohnen und die dafür eingepreisten Vorschusslorbeeren rechtfertigen werden.