🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir springt um ein Viertel hoch - KI-Fantasie neu belebt

    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir-Aktien springen nach starken Zahlen deutlich
    • Umsatz fast verdoppelt und KI-Sorgen der Anleger gedämpft
    • UBS hebt Palantirs Kursziel auf 220 Dollar deutlich an
    AKTIE IM FOKUS - Palantir springt um ein Viertel hoch - KI-Fantasie neu belebt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Datenunternehmen Palantir hat am Dienstag unter den KI-Anlegern für große Erleichterung gesorgt. Die Titel des Unternehmens, das auf Lösungen für die Verarbeitung großer Datenmengen spezialisiert ist, sprangen um mehr als ein Viertel auf fast 160 US-Dollar nach oben. Sie näherten sich damit dem höchsten Stand seit Anfang Februar, der Anfang Juni mit 163,70 Dollar erreicht worden war. Die ganze KI-Branche nebst Nasdaq-Börse profitierten davon.

    Die Zahlenvorlagen von Palantir und anderen Unternehmen wie Caterpillar dämmten die Sorgen der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz, die zuletzt an der Technologiebörse Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt hatten. Vor allem im Juli waren die Bedenken größer geworden, ob sich hohe Investitionen in KI-Modelle und Rechenzentren letztlich lohnen und die dafür eingepreisten Vorschusslorbeeren rechtfertigen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    150,34€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    151,85€
    Basispreis
    0,08
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Palantir war es gelungen, den Umsatz im Jahresvergleich fast zu verdoppeln. Mariana Perez Mora von der Bank of America schrieb, die zunehmend starken Ergebnisse spiegelten die erfolgreiche KI-Strategie des Unternehmens wider. Palantirs Ansatz der "souveränen KI" stütze sich auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen nationale Sicherheit und hochregulierte Missionen. Bei diesem Ansatz geht es um Risikominderung durch die vollständige Kontrolle von Datenflüssen.

    Laut dem Analysten Karl Keirstead von der Bank UBS ist Palantir schon seit mehreren Quartalen für hervorragende Ergebnisse bekannt. Er stellte sich nach zuletzt schwachem Kursverlauf die Frage, ob diese Zahlen bereits ausreichen, um die Stimmungslage wieder zu verbessern. Seiner Ansicht nach lautet die Antwort: "Ja". Er passte das Kursziel für Palantir auf 220 Dollar nach oben an, was Rekordniveau versprechen würde. Das Rekordhoch von 207,52 Dollar stammt aus dem November./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 763,4 auf Tradegate (04. August 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +21,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 318,65 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Palantir - A2QA4J - US69608A1088

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Palantir. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palantirs starken Kursanstieg und die Erwartung weiterer Höchststände bis hin zur Marke von 160 US-Dollar. Begründet wird der Optimismus mit dem sehr hohen Wachstum: Im zweiten Quartal stiegen US-Geschäftsumsätze um 149 % und der Umsatz insgesamt um 93 %; die Jahresprognose wurde deutlich angehoben. Diskutiert werden zudem ein mögliches EPS von fünf Dollar, das Hineinwachsen in die hohe Bewertung sowie langfristiges Multi-Billionen-Potenzial. Unternehmens- und strategische Militäraufträge gelten als wichtigste Wachstumstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Palantir springt um ein Viertel hoch - KI-Fantasie neu belebt Das US-Datenunternehmen Palantir hat am Dienstag unter den KI-Anlegern für große Erleichterung gesorgt. Die Titel des Unternehmens, das auf Lösungen für die Verarbeitung großer Datenmengen spezialisiert ist, sprangen um mehr als ein Viertel auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     