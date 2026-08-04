Scherzer: Net Asset Value zum 31.07.2026 im Überblick
Bewertungschance mit Sicherheitsmarge: Trotz starkem Beteiligungsportfolio und positiven News notiert die Scherzer-&-Co.-Aktie deutlich unter ihrem aktuellen Inventarwert.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG lag am 31.07.2026 unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten bei 3,50 Euro je Aktie.
- Beim Aktienkurs von 2,70 Euro notierte die Aktie rund 22,9 % unter ihrem errechneten Inventarwert. Der NAV ist ungeprüft; Nachbesserungsrechte und mögliche Steuern sind nicht berücksichtigt.
- Zu den zehn größten Beteiligungen gehörten unter anderem Rocket Internet, Allerthal-Werke, Weleda, 1&1, RM Rheiner Management, Horus, Data Modul, Redcare Pharmacy, K+S und AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur.
- Redcare Pharmacy meldete starke Quartalszahlen: Die deutschen Rx-Umsätze stiegen um 58 % auf 180 Mio. Euro, während die bereinigte EBITDA-Marge 3,5 % betrug; die Jahresprognose wurde bestätigt.
- Die Rocket-Internet-Beteiligung Revolut wurde bei einem Aktienverkauf mit 115 Mrd. US-Dollar bewertet, wodurch der Wert der Rocket-Beteiligung auf etwa 80 Mio. Euro stieg.
- Allerthal-Werke erzielte im ersten Halbjahr rund 3,4 Mio. Euro Überschuss und einen ungeprüften NAV von 30,47 Euro; außerdem übernimmt Zeal Network SevenCanyon, während Scherzer & Co. wegen offener Fragen bei Tele Columbus ein Auskunftserzwingungsverfahren beantragte.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im
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