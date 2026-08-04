DZ BANK stuft ING GROEP N.V. auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Insbesondere der Zins- und Provisionsüberschuss habe sich gut entwickelt. Zudem seien sowohl die Einlagen- als auch die Kreditvolumina überraschend stark gewachsen. Insgesamt hätten die Niederländer erfolgreich ihr Geschäft ausgebaut./rob/la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 30,67EUR auf Tradegate (04. August 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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