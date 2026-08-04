Der Börsen-Tag
US-Börsen ziehen davon: DAX im Plus, Palantir explodiert um 26 %
Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während die US-Indizes deutlich anziehen, kommen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX nur moderat voran.
Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei die US-Märkte deutlich stärker zulegen als die deutschen Leitindizes. In Deutschland verzeichnet der DAX ein Plus von 0,60 % auf 26.224,27 Punkte und gehört damit zu den stärkeren heimischen Indizes. Der MDAX tritt dagegen nahezu auf der Stelle: Er gewinnt lediglich 0,06 % auf 32.577,73 Punkte und zeigt damit eine deutlich verhaltenere Entwicklung als der Leitindex. Der SDAX legt um 0,56 % auf 18.650,64 Punkte zu und bewegt sich damit in etwa im Fahrwasser des DAX. Der TecDAX steigt moderat um 0,21 % auf 3.984,28 Punkte und bleibt damit hinter den Kursgewinnen der Standardwerte zurück. Deutlich dynamischer präsentieren sich die US-Börsen. Der Dow Jones steigt um 1,67 % auf 54.087,12 Punkte und zeigt damit eine klar stärkere Aufwärtsbewegung als die großen deutschen Indizes. Auch der breiter gefasste S&P 500 legt kräftig zu und gewinnt 1,42 % auf 7.708,78 Punkte. Insgesamt entwickeln sich die Aktienmärkte damit positiv, wobei die US-Indizes heute klar die Führung übernehmen, während die deutschen Indizes zwar im Plus notieren, aber mit geringerer Dynamik – insbesondere im MDAX und TecDAX.
DAX: Commerzbank führt, Zalando fällt deutlich zurückIm DAX setzte sich die Commerzbank mit einem Plus von 3,38 Prozent an die Spitze. Airbus legte 2,87 Prozent zu, Merck gewann 2,71 Prozent. Auf der Verliererseite büßte adidas 3,32 Prozent ein. Fresenius Medical Care verlor 8,29 Prozent, während Zalando mit einem Minus von 12,81 Prozent den deutlichsten Rückgang verzeichnete. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spanne von 16,19 Prozentpunkten.
MDAX: TKMS an der Spitze, Lufthansa unter DruckTKMS war mit einem Kursanstieg von 6,15 Prozent der stärkste Wert im MDAX. SUESS MicroTec rückte um 5,28 Prozent vor, Aurubis gewann 4,32 Prozent. Nemetschek gehörte dagegen mit einem Minus von 2,86 Prozent zu den schwächeren Titeln. Elmos Semiconductor verlor 3,64 Prozent, Deutsche Lufthansa gab 8,31 Prozent nach. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert belief sich auf 14,46 Prozentpunkte.
SDAX: LPKF Laser & Electronics mit kräftigem AnstiegIm SDAX führte LPKF Laser & Electronics die Gewinnerliste mit einem Plus von 7,96 Prozent an. Stabilus legte 6,93 Prozent zu, Verbio stieg um 6,78 Prozent. Auf der Verliererseite verloren Deutsche Pfandbriefbank 2,18 Prozent und HelloFresh 2,22 Prozent. Kontron gab 3,01 Prozent nach. Zwischen LPKF Laser & Electronics und Kontron lagen 10,97 Prozentpunkte.
TecDAX: Verbio und SUESS MicroTec starkVerbio war im TecDAX mit einem Plus von 6,78 Prozent der stärkste Wert, gefolgt von SUESS MicroTec mit 5,28 Prozent. SMA Solar Technology gewann 4,47 Prozent. Nemetschek verlor 2,86 Prozent, Kontron gab 3,01 Prozent nach und Elmos Semiconductor büßte 3,64 Prozent ein. Der Abstand zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht betrug 10,42 Prozentpunkte.
Dow Jones: Caterpillar führt, Verizon Communications schwächerCaterpillar setzte sich im Dow Jones mit einem Kursgewinn von 5,56 Prozent an die Spitze. Cisco Systems stieg um 3,93 Prozent, Goldman Sachs Group um 3,18 Prozent. Amazon verlor 2,17 Prozent, Nike (B) gab 2,29 Prozent nach. Verizon Communications verzeichnete mit einem Minus von 2,32 Prozent den stärksten Rückgang. Die Spannweite zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert lag bei 7,88 Prozentpunkten.
S&P 500: Palantir mit deutlichem KurssprungPalantir war im S&P 500 der herausragende Gewinner und legte 26,14 Prozent zu. Zebra Technologies (A) gewann 20,15 Prozent, Gartner stieg um 15,52 Prozent. Dem standen deutliche Verluste gegenüber: Rockwell Automation fiel um 7,00 Prozent, NRG Energy um 12,74 Prozent. Aptiv Registered büßte 16,78 Prozent ein und war damit der schwächste Wert. Zwischen Palantir und Aptiv Registered lag eine Differenz von 42,92 Prozentpunkten.
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