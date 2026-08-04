SUESS MicroTec Aktie mit starker Tagesperformance - 04.08.2026

Die SUESS MicroTec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,41 % auf 79,23€. Damit gewinnt die Aktie +4,78 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,23€, mit einem Plus von +6,41 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -1,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +6,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +90,40 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,58 % 1 Monat -16,04 % 3 Monate -1,78 % 1 Jahr +130,61 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 04.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während die US-Indizes deutlich anziehen, kommen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX nur moderat voran.

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Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,93 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +6,65 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,11 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.