Mit dieser langweiligen Value-Aktie lassen sich jetzt +100 % und mehr verdienen!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Nestlé

Nach wochenlangen, zum Teilen enorm hohen Kursverlusten hat sich der KI-Trade in den vergangenen Tagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Quartalszahlen von Amazon, Microsoft und Palantir haben Anlegerinnen und Anleger wieder Vertrauen fassen lassen, dass sich die gewaltigen KI-Investitionen auszahlen und den Börsenboom noch für einige Zeit anheizen werden.

Auch die Implosion des auf KI-Werte spezialisierten Hedgefonds Situational Awareness hat sich für Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte mehr als Segen, denn als Fluch erwiesen, denn dadurch ist ähnlich wie durch die Implosion des südkoreanischen Aktienmarktes viel Leverage aus dem Markt genommen worden, was diesen jetzt auf ein wieder solideres Fundament stellt.

Trotz aller neuer KI-Euphorie: Defensive Aktien nicht vergessen!

Trotzdem sollten Anlegerinnen und Anleger auch Value- und Dividendenwerte nicht aus den Augen verlieren. Ein weiterer positiver Effekt des Abverkaufs bei KI-Werten ist, dass Kapital in andere Branchen geflossen ist. Dadurch hat auch die Marktbreite wieder zugenommen. Die Kursgewinne sind am Gesamtmarkt sind also nicht mehr nur auf einige wenige Nischen konzentriert.

Ein gegenwärtig besonders aussichtsreicher Value-Wert ist der Schweizer Lebensmittelhersteller Nestlé. Die Branche gehörte zu den vielen, die von Investoren lange missachtet und bestenfalls als Quelle für Liquidität genutzt wurde. Inzwischen verbessert sich nach einigen zufriedenstellenden Ergebnisberichten das Sentiment gegenüber der Branche und auch die Aktien zeigen erste vielversprechende Ansätze. Für Nestlé zeichnet sich damit nach einem längeren Abwärtstrend eine dauerhafte Kurserholung ab – mit der Chance auf +100 % und mehr für mutige Anlegerinnen und Anleger, die bereit sind, mit dem Call-Optionsschein MK9HJ7 eine gehebelte Wette einzugehen.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nestlé Chartsignale

Langfristiger Abwärtstrend: Gegenüber ihren Ende 2021 / Anfang 2022 markierten Allzeithochs handelt die Nestlé-Aktie in einem mehrjährigen Abwärtstrend.

Gegenüber ihren Ende 2021 / Anfang 2022 markierten Allzeithochs handelt die Nestlé-Aktie in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Mehrjährige Bodenbildung: In den vergangenen 2 Jahren hat ein Bodenbildungsprozess eingesetzt, der jetzt immer vielversprechender wird.

In den vergangenen 2 Jahren hat ein Bodenbildungsprozess eingesetzt, der jetzt immer vielversprechender wird. Erste Erholungstrends angelaufen: Nestlé hat inzwischen zwei Aufwärtstrendlinien etablieren können und wird dabei von steigenden technischen Indikatoren begleitet.

Nestlé hat inzwischen zwei Aufwärtstrendlinien etablieren können und wird dabei von steigenden technischen Indikatoren begleitet. Kaufsignale liegen bereits vor: Mit dem Überwinden der 50- und 200-Tage-Linie sowie des Ausbruchs über 80 CHF sind den Anteilen erste Kaufsignale gelungen.

Nestlé: Langweilig muss nicht immer chancenlos bedeuten!

In den vergangenen Jahren gab es für die Anlegerinnen und Anleger des nach Marktkapitalisierung größten Lebensmittelkonzerns der Welt nicht viel zu holen. Seit dem Jahreswechsel 2021/22 befindet sich die Nestlé-Aktie in einem Abwärtstrend. Neben einer zeitweise überambitionierten Unternehmensbewertung belasteten eine hohe Verschuldung, eine schwächere Verbrauchernachfrage und angesichts steigender Produktkosten sinkende Margen die Stimmung gegenüber den Anteilen.

Inzwischen ist der Abwärtstrend in einen Seitwärtstrend übergegangen. Der sorgte in den vergangenen 12 Monaten immer wieder für zwischenzeitlich dynamische Kursanstiege. Dafür gibt es neben technischen auch fundamentale Gründe, denn das Management ist endlich aufgewacht und hat angekündigt, den Konzern mit einem ganzen Maßnahmenbündel wieder fit für die Zukunft zu machen.

Dazu gehören neben den berüchtigten Stellenstreichungen auch Divestmentmaßnahmen. Unter anderem soll die Wassertochter verkauft und das margenschwache Eiscreme-Geschäft abgespalten werden. So will sich das Unternehmen wieder besser auf sein Kernportfolio konzentrieren und die Verschuldung reduzieren können, was wiederum neue finanzielle Spielräume für Investitionen in Unternehmenswachstum eröffnet.

Die Zeichen stehen auf dauerhafte Trendwende

Vertrauen in die angekündigten Maßnahmen ist im Chart bereits zu erkennen. Erst vor Kurzem verteuerte sich die Nestlé-Aktie auf den höchsten Stand seit Juni 2025 und konnte dabei kurzzeitig den Widerstand bei 85,00 Schweizer Franken (CHF; 91,07 Euro) überwinden. Der Ausbruch führte zwar zu einem Rücksetzer, der gegenwärtig noch anhält. Grundsätzlich ließ der Anstieg aber Kaufbereitschaft unter Investoren erkennen.

Die ist technisch gerechfertigt, denn trotz der mittelfristig müden Bodenbildung können die Indikatoren RSI und MACD zunehmend positive Akzente setzen. Beide befinden sich in Aufwärtsbewegungen. Sorgten sie zunächst für bullishe Divergenzen, unterstützen sie jetzt eine dauerhafte Erholung der Anteile. Der Trendstärkeindikator MACD ist durch den Pullback zwar unter Druck geraten, er dürfte aber sein positives Vorzeichen und damit den im Februar gestarteten Aufwärtstrend der Aktie behaupten. Gleichzeitig wurde im Relative-Stärke-Index eine zwischenzeitliche Überhitzung konsolidiert. Das schafft jetzt Raum für neue Kursanstiege und verbessert die Aussichten der Nestlé-Aktie, nachhaltig erfolgreich über 85 CHF auszubrechen.

Die Aktie bietet jetzt ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Im Moment verharrt das Papier im Unterstützungsbereich zwischen 80 und 81,50 CHF (85,71 bis 87,32 Euro), wo auch die 50-Tage-Linie verläuft. Kann diese wieder überwunden werden, läge unmittelbar ein neues Kaufsignal und ein Argument für einen erneuten Anstieg in Richtung des Widerstandsbereiches vor, der die langfristigen Anstiegsmöglichkeiten derzeit deckelt.

Während zur Oberseite wachsender Rückenwind herrscht, ist die Aktie zur Unterseite gut abgesichert. Knapp unterhalb der aktuellen Supportzone verlaufen eine Aufwärtstrend- sowie die 200-Tage-Linie. Erst wenn diese nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten werden, würde das gegenwärtig bullishe Setup in Gefahr geraten. Damit ergibt sich ein einfach zu erkennender Sell-Trigger, woraus sich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite ableiten lässt. Mittelfristig dürfte ein Anstieg in den Bereich um 92,50 CHF (99,10 Euro) zu schaffen sein.

Bewertung mit Aufwärtspotenzial

Die Unternehmensbewertung ist mit einem KGVe 2026 von 20,8 für ein Unternehmen mit einer Wachstumsrate im niedrigen einstelligen Prozentbereich nicht günstig. Sie ist aber mit den Gewinnvielfachen anderer, jahre- und jahrzehntelang erprobter Dividendenzahler wie McDonald's (20,5) und Procter & Gamble (20,7) vergleichbar. Für 2027 wird für Nestlé ein KGV von nur noch 18,5 erwartet. Das ist vor allem mit Blick auf das 10-Jahres-Mittel von 25,1 gut vertretbar.

Das Verhältnis von Unternehmenswert und operativem Gewinn (EV/EBITDA) liegt mit 14,3 für 2026 und von 13,4 für 2027 ebenfalls im Bereich anderer Value- und Dividendenaktien. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis zahlen Anlegerinnen und Anleger jedoch drauf – die magere Cashflow-Rendite von 3,8 und 4,0 Prozent ist eine der derzeit größten Baustellen des Konzerns.

Die Dividende wiederum kann sich sehen lassen. Für dieses Jahr ist eine Rendite von 3,9 und für das kommende von 4,0 Prozent zu erwarten. Die Ausschüttungsquote ist mit rund 80 Prozent zwar fortgeschritten, aber noch beherrschbar. Für die Reduzierung der Verschuldung sorgen in nächster Zeit außerdem die Verkäufe des Wassergeschäfts, der Eiscreme-Sparte sowie des Anteils am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal. Insgesamt ist Nestlé keine günstige, aber fair bewertete Aktie mit fundamentalem Aufwärtspotenzial, wenn das Gewinnwachstum wieder beschleunigt werden kann.

Genügend Grundvertrauen ist da

Unter Analystinnen und Analysten herrscht aktuell keine Euphorie, der Konsens kann aber grundlegend als Vertrauensbeweis bewertet werden. Von insgesamt 22 vorliegenden Studien raten 9 den Kauf der Aktie und zwei weitere das Übergewichten beziehungsweise Aufstocken von Positionen. Dem stehen 10 neutrale Bewertungen und einem zum Verkauf gegenüber. In der Summe ergibt das ein Rating mit "Übergewichten".

Die Kursziele variieren dabei zwischen 69,00 CHF (73,98 Euro) und 102,00 CHF (109,36 Euro). Im Mittel wird der faire Wert mit 88,87 CHF (95,29 Euro) veranschlagt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstagabend eine Upside von 10,0 Prozent impliziert. In den vergangen 15 Monaten hat sich der Konsens kaum bewegt. Nur zuletzt ist er wieder leicht angestiegen.

Nestlé auf einen Blick:

ISIN: CH0038863350

CH0038863350 Marktkapitalisierung: 207,8 Milliarden CHF (222,83 Milliarden Euro)

207,8 Milliarden CHF (222,83 Milliarden Euro) Dividendenrendite: 3,9 Prozent

3,9 Prozent KGVe 2026: 20,8

20,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 88,87 CHF (95,30 Euro)

88,87 CHF (95,30 Euro) Aufwärtspotenzial: +10,0 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die defensive Natur der Aktie, die überschaubare Schwankungsbreite, das technisch vielversprechende Setup sowie die akzeptable Unternehmensbewertung und das Grundvertrauen von Analystinnen und Analysten machen Nestlé jetzt zu einem Value- und Dividendenwert mit mittel- und langfristiger Perspektive. Anlegerinnen und Anleger, welche sich die Ausschüttung von 3,9 Prozent sichern wollen, greifen bei der Aktie zu.

Wer lieber auf das Kurspotenzial setzen und seine Rendite-Chancen optimieren möchte, kann auch zum Call-Optionsschein MK9HJ7 greifen. Dieser ist mit einem Basispreis von 77,50 CHF und einer Laufzeit bis zum Juli kommenden Jahres ausgestattet. Das bietet der Nestlé-Aktie viel Zeit, das aktuell aussichtsreiche Setup zu entfalten und ihre Trendwende zu beschleunigen.

Auf einen attraktiven Hebel müssen Anlegerinnen und Anleger trotz der zurückhaltend gewählten Ausstattungsmerkmale trotzdem nicht verzichten. Der effektive Hebel (Omega) liegt bei 7,1. Daraus ergeben sich für einige beispielhafte Fälle folgende Ertragschancen:

Doch Vorsicht: Sollte die Nestlé-Aktie zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 77,50 CHF notieren, verfällt MK9HJ7 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn das Papier nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) und den bei 75 CHF verlaufenden Unterstützungsbereich gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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