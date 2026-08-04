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    Aktien Europa Schluss

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    Gewinne dank Ölpreisrückgang und belebter KI-Fantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx setzt am Dienstag seine Rekordrally fort
    • Sinkende Ölpreise stützen Europas Börsen weltweit
    • EuroStoxx steigt 0,94 Prozent auf 6.486,70 Punkte
    Aktien Europa Schluss - Gewinne dank Ölpreisrückgang und belebter KI-Fantasie
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Waren die Kursgewinne bis zum Mittag noch eher verhalten, wurden sie rund um den Auftakt an den New Yorker Börsen ausgebaut. Die Weltbörsen profitierten vom weiter nachgebenden Ölpreis wegen anhaltender Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte.

    Als Treiber hinzu kam auch eine wieder bessere Stimmung, die von den USA bei Aktien mit KI-Fantasie ausging. In New York dämmten die von Anlegern gefeierten Resultate von Firmen wie Palantir < US69608A1088> und Caterpillar die Sorgen der Anleger, ob sich hohe Investitionen in KI-Modelle und Rechenzentren letztlich lohnen und die dafür eingepreisten Vorschusslorbeeren rechtfertigen werden.

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    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,94 Prozent höher bei 6.486,70 Punkten. Seine zuvor erreichte Bestmarke liegt wenige Zähler höher. Außerhalb der Eurozone reichten die Kursgewinne wichtiger Indizes aber nicht für Höchststände. Der schweizerische Leitindex SMI stieg um 0,64 Prozent auf 14.463,23 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,20 Prozent auf 10.879,38 Zähler zu./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,53 % und einem Kurs von 763,6 auf Tradegate (04. August 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +21,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 318,65 Mrd..





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