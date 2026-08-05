Anlegen wie die Legenden: Best of Billionaires Index

Auf welche Aktien setzen die Altmeister der Wall Street? Wer die wichtigsten Positionen einiger der größten Börsenlegenden der Welt ganz einfach kopieren will, kann das ohne aufwendige eigene Recherchen mit einer einzigen Transaktion umsetzen: durch ein Investment in das Open-End-Zertifikat auf den Börse Online Best of Billionaires Index, das von der Redaktion des Anlegermagazins Börse Online und dem Indexanbieter Solactive für Morgan Stanley entwickelt wurde und unter der ISIN DE000DA0AC54 handelbar ist.

Hinter dem Best of Billionaires Index steht eine leicht verständliche Strategie: Der Index vereint jeweils die Top-5-Aktien, die in den Portfolios Berkshire Hathaway (ehemals Warren Buffet), der Gates Foundation (Bill Gates), Pershing Square Capital Management (Bill Ackman) und Fisher Investments (Ken Fisher) vertreten sind. Da die Star-Investoren die Bestände ihrer Portfolios alle drei Monate an die US-Börsenaufsicht SEC melden müssen (SEC-13F-Filings), sind deren Investitionen mit einer überschaubaren zeitlichen Versetzung leicht replizierbar.

Quartalsweises Rebalancing & Reinvestition der Netto-Dividenden

Nach jeder Veröffentlichung wird der Best of Billionaires Index angepasst, wobei alle Aktien an den Quartalsstichtagen gleichgewichtet werden. Kommt eine Aktie mehrfach vor, führt das zum 2- bis maximal 4-fachen Indexgewicht. Daher enthält der Index derzeit folgende 17 Aktien: Apple (10 Prozent), Alphabet A-Shares, Microsoft, Bank of America, Howard Hughes, American Express, Meta Platforms, Caterpillar, Waste Management, Ecolab, John Deere, CocaCola, Berkshire Hathaway B-Shares, UBER Technologies, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, Nvidia und Amazon.com (4,6 Prozent). Die aktuellen Gewichtungen können unter der ISIN des Index (DE000SL0MFH3) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden. Die Konzeption des Index (Net Total Return) sichert Anlegern die Nettodividenden, die nach Ausschüttung in die Aktien reinvestiert werden. Da derzeit 100 Prozent des Index in US-Dollar angelegt ist, ist das Wechselkursrisiko (Aufwertung des Euro) zu beachten. Die Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent p.a., die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 0,4 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die auf der Suche nach Alpha (also einer Überrendite über den üblichen Standard-ETFs und -Fonds) auf die vier großen Value- und Quality-Investoren von Berkshire Hathaway, Pershing Square, Gates Foundation und Fisher Investments vertrauen, können mit dem Zertifikat ganz einfach in deren Top-Bestände investieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Börse Online Best of Billionaires Index oder von Anlageprodukten auf den Börse Online Best of Billionaires Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de