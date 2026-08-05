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    Index-Zertifikate

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    Anlegen wie die Legenden: Best of Billionaires Index

    Das Open-End-Zertifikat bündelt die wichtigsten Aktienpositionen renommierter US-Starinvestoren und ermöglicht ein regelbasiertes Investment in deren Top-Beteiligungen.

    Auf welche Aktien setzen die Altmeister der Wall Street? Wer die wichtigsten Positionen einiger der größten Börsenlegenden der Welt ganz einfach kopieren will, kann das ohne aufwendige eigene Recherchen mit einer einzigen Transaktion umsetzen: durch ein Investment in das Open-End-Zertifikat auf den Börse Online Best of Billionaires Index, das von der Redaktion des Anlegermagazins Börse Online und dem Indexanbieter Solactive für Morgan Stanley entwickelt wurde und unter der ISIN DE000DA0AC54 handelbar ist. 

    Maximal 20 Top-Werte von 4 weltbekannten Value- und Quality-Investoren 

    Hinter dem Best of Billionaires Index steht eine leicht verständliche Strategie: Der Index vereint jeweils die Top-5-Aktien, die in den Portfolios Berkshire Hathaway (ehemals Warren Buffet), der Gates Foundation (Bill Gates), Pershing Square Capital Management (Bill Ackman) und Fisher Investments (Ken Fisher) vertreten sind. Da die Star-Investoren die Bestände ihrer Portfolios alle drei Monate an die US-Börsenaufsicht SEC melden müssen (SEC-13F-Filings), sind deren Investitionen mit einer überschaubaren zeitlichen Versetzung leicht replizierbar. 

    Quartalsweises Rebalancing & Reinvestition der Netto-Dividenden 

    Nach jeder Veröffentlichung wird der Best of Billionaires Index angepasst, wobei alle Aktien an den Quartalsstichtagen gleichgewichtet werden. Kommt eine Aktie mehrfach vor, führt das zum 2- bis maximal 4-fachen Indexgewicht. Daher enthält der Index derzeit folgende 17 Aktien: Apple (10 Prozent), Alphabet A-Shares, Microsoft, Bank of America, Howard Hughes, American Express, Meta Platforms, Caterpillar, Waste Management, Ecolab, John Deere, CocaCola, Berkshire Hathaway B-Shares, UBER Technologies, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, Nvidia und Amazon.com (4,6 Prozent). Die aktuellen Gewichtungen können unter der ISIN des Index (DE000SL0MFH3) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden. Die Konzeption des Index (Net Total Return) sichert Anlegern die Nettodividenden, die nach Ausschüttung in die Aktien reinvestiert werden. Da derzeit 100 Prozent des Index in US-Dollar angelegt ist, ist das Wechselkursrisiko (Aufwertung des Euro) zu beachten. Die Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent p.a., die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 0,4 Prozent.

    ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die auf der Suche nach Alpha (also einer Überrendite über den üblichen Standard-ETFs und -Fonds) auf die vier großen Value- und Quality-Investoren von Berkshire Hathaway, Pershing Square, Gates Foundation und Fisher Investments vertrauen, können mit dem Zertifikat ganz einfach in deren Top-Bestände investieren.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Börse Online Best of Billionaires Index oder von Anlageprodukten auf den Börse Online Best of Billionaires Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Index-Zertifikate Anlegen wie die Legenden: Best of Billionaires Index Wer beim Stock Picking auf die 4 großen Value- und Quality-Anleger von Berkshire Hathaway, Pershing Square, Gates Foundation und Fisher Investments vertraut, kann mit diesem Zertifikat in deren Top-Aktien investieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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