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    Masimo ernennt Tim Benner zum President

    Masimo ernennt Tim Benner zum President
    Foto: adobe.stock.com

    Erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitswesen soll als Teil des Danaher-Konzerns das nächste Kapitel der
     Innovation und des Wachstums bei Masimo einleiten

    IRVINE, Kalifornien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Masimo, ein Unternehmen der Danaher-Gruppe und innovativer Anbieter von Spezialdiagnostiklösungen im Bereich der Pulsoximetrie sowie weiterer Patientenüberwachungslösungen, gab heute die Ernennung von Tim Benner zum President mit Wirkung zum 3. August 2026 bekannt.

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    Tim Benner President, Masimo

    Seit seinem Eintritt bei Masimo im Juni 2025 hat Herr Benner eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie, der Stärkung der Kundenbeziehungen und der Begleitung des Unternehmens durch den Wandel nach der Übernahme von Masimo durch Danaher gespielt. Er war als Chief Marketing and Strategy Officer bei Masimo tätig und fungierte zuletzt als Chief Commercial Officer, wobei er die globale Vertriebsorganisation, das Marketing, strategische Wachstumsinitiativen sowie die Maßnahmen zur Kundenbindung des Unternehmens leitete. Seine Ernennung spiegelt das Vertrauen sowohl der Führungsebene von Masimo als auch von Danaher in seine Fähigkeit wider, das Unternehmen durch die nächste Phase des Wachstums und der Innovation zu führen.

    „Tim ist eine starke und erfahrene Führungskraft bei Masimo und hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren", sagte Julie Sawyer Montgomery, designierte CEO der Danaher Corporation. „Seine strategische Führungsstärke, sein tiefes Verständnis für die Kunden und sein Engagement für Innovation machen ihn zur richtigen Führungskraft für das nächste Kapitel von Masimo als Unternehmen der Danaher Group."

    Herr Benner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Medizintechnikbranche, darunter leitende Positionen bei Edwards Lifesciences, Abbott, Terumo, Inari Medical/Stryker und zuletzt bei Masimo. Im Laufe seiner Karriere hat er leistungsstarke Organisationen aufgebaut, kommerzielle Exzellenz vorangetrieben und dazu beigetragen, innovative Technologien im Gesundheitswesen für Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen.

    „Es ist mir eine Ehre, das Amt des President von Masimo zu bekleiden", sagte Tim Benner, President von Masimo. „Seit mehr als drei Jahrzehnten hat sich Masimo das Vertrauen von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt erworben, indem das Unternehmen bahnbrechende Technologien entwickelt hat, die die Patientenversorgung verbessern. Als Teil des Danaher-Konzerns haben wir die einmalige Gelegenheit, auf diesem Erbe aufzubauen, indem wir den Innovationsgeist von Masimo mit der Leistungsfähigkeit des Danaher Business Systems verbinden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Mitarbeitern und unseren Kunden weiterhin bedeutende Innovationen hervorzubringen, die dazu beitragen, die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern."

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