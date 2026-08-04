🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQMines AktievorwärtsNachrichten zu QMines

    Hohe Goldgehalte

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Australiens Goldexplorer starten stark in die Wintersaison

    Mehrere australische Goldexplorer melden für ihre Projekte in Down Under Bohrungen mit hohen Goldgehalten. Die Winterbohrsaison könnte stark ausfallen.

     

    Der australische Edelmetallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) berichtete Ende Juli über den Start eines 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms beim Kupfer-Gold-Projekt Mount Chalmers 20 km nordöstlich von Rockhampton in Queensland.

     

    Das Programm konzentriert sich sowohl auf das Ressourcenwachstum als auch auf Erschließungsbohrungen für die Machbarkeitsstudie. 7.000 Bohrmeter sind bei der Lagerstätte Woods Shaft 800 m südwestlich der historischen Kupfer- und Goldmine Mount Chalmers geplant.

     

    QMines startet Bohrprogramm mit 2,7 Gramm Gold pro Tonne und 1,7 % Kupfer

     

    16 Löcher waren zum Zeitpunkt der Meldung bereits abgeschlossen. Zudem lagen bereits Ergebnisse aus dem ersten metallurgischen Bohrloch vor: 18 Meter mit 2,7 Gramm Gold pro Tonne und 1,7 % Kupfer ab 54 Meter Tiefe, einschließlich 12 Meter mit 3,8 Gramm Gold pro Tonne und 2,0 % Kupfer sowie 1 Meter mit 20,3 Gramm Gold pro Tonne und 3,3 % Kupfer ab 61 Metern Tiefe.

     

    Andrew Sparke, Executive Chairman von QMines, sagt: “Die ersten Ergebnisse sind genau das, was wir sehen wollten. Der Abschnitt bestätigt die Qualität und das Ausmaß des Mount-Chalmers-Systems.“

     

    QMines könnte sich bei einem weiterhin erfolgreichen Verlauf der Bohrungen einreihen in die Riege der australischen Explorer, die im Rahmen ihrer Winterbohrprogramme starke Ergebnisse vorgelegt haben.

     

    Brightstar Resources etwa legte Anfang Juli abermals Ergebnisse aus den laufenden Bohrungen beim Sandstone Goldprojekt in Westaustralien vor. Für das Projekt besteht eine MRE mit 2,4 Mio. Unzen bei 1,5 Gramm Gold pro Tonne. Unter den Resultaten: 9 Meter mit 4,5 Gramm Gold pro Tonne ab 120 Metern Tiefe und 6 Meter mit 6,90 Gramm Gold ab 145 Metern Tiefe.

     

    Ebenfalls Anfang Juli meldete Beacon Minerals (ISIN: AU000000BCN0, WKN: A0LA5W) Bohrergebnisse für die Lagerstätte Iguana auf dem Lady Ida Projekt in Westaustralien vor. Die Resultate schließen ein 133.000 Meter umfassendes Programm zur Ressourcendefinition ab. Unter den Ergebnissen: 24 Meter mit 8,76 Gramm Gold pro Tonne ab 91 Metern Tiefe und 20 Meter mit 9,9 Gramm ab 23 Metern.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Goldgehalte Australiens Goldexplorer starten stark in die Wintersaison Mehrere australische Goldexplorer melden für ihre Projekte in Down Under Bohrungen mit hohen Goldgehalten. Die Winterbohrsaison könnte stark ausfallen.  Der australische Edelmetallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) berichtete Ende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     