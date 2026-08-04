Australiens Goldexplorer starten stark in die Wintersaison

Mehrere australische Goldexplorer melden für ihre Projekte in Down Under Bohrungen mit hohen Goldgehalten. Die Winterbohrsaison könnte stark ausfallen.

Der australische Edelmetallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) berichtete Ende Juli über den Start eines 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms beim Kupfer-Gold-Projekt Mount Chalmers 20 km nordöstlich von Rockhampton in Queensland.

Das Programm konzentriert sich sowohl auf das Ressourcenwachstum als auch auf Erschließungsbohrungen für die Machbarkeitsstudie. 7.000 Bohrmeter sind bei der Lagerstätte Woods Shaft 800 m südwestlich der historischen Kupfer- und Goldmine Mount Chalmers geplant.

QMines startet Bohrprogramm mit 2,7 Gramm Gold pro Tonne und 1,7 % Kupfer

16 Löcher waren zum Zeitpunkt der Meldung bereits abgeschlossen. Zudem lagen bereits Ergebnisse aus dem ersten metallurgischen Bohrloch vor: 18 Meter mit 2,7 Gramm Gold pro Tonne und 1,7 % Kupfer ab 54 Meter Tiefe, einschließlich 12 Meter mit 3,8 Gramm Gold pro Tonne und 2,0 % Kupfer sowie 1 Meter mit 20,3 Gramm Gold pro Tonne und 3,3 % Kupfer ab 61 Metern Tiefe.

Andrew Sparke, Executive Chairman von QMines, sagt: “Die ersten Ergebnisse sind genau das, was wir sehen wollten. Der Abschnitt bestätigt die Qualität und das Ausmaß des Mount-Chalmers-Systems.“

QMines könnte sich bei einem weiterhin erfolgreichen Verlauf der Bohrungen einreihen in die Riege der australischen Explorer, die im Rahmen ihrer Winterbohrprogramme starke Ergebnisse vorgelegt haben.

Brightstar Resources etwa legte Anfang Juli abermals Ergebnisse aus den laufenden Bohrungen beim Sandstone Goldprojekt in Westaustralien vor. Für das Projekt besteht eine MRE mit 2,4 Mio. Unzen bei 1,5 Gramm Gold pro Tonne. Unter den Resultaten: 9 Meter mit 4,5 Gramm Gold pro Tonne ab 120 Metern Tiefe und 6 Meter mit 6,90 Gramm Gold ab 145 Metern Tiefe.

Ebenfalls Anfang Juli meldete Beacon Minerals (ISIN: AU000000BCN0, WKN: A0LA5W) Bohrergebnisse für die Lagerstätte Iguana auf dem Lady Ida Projekt in Westaustralien vor. Die Resultate schließen ein 133.000 Meter umfassendes Programm zur Ressourcendefinition ab. Unter den Ergebnissen: 24 Meter mit 8,76 Gramm Gold pro Tonne ab 91 Metern Tiefe und 20 Meter mit 9,9 Gramm ab 23 Metern.