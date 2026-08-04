AKTIE IM FOKUS
Commerzbank steigt auf höchsten Stand seit 2010
- Commerzbank-Aktien steigen auf Höchststand seit 2010
- Bafin leitet Unicredit-Antrag zur EZB-Prüfung weiter
- Unicredit hält fast 50 Prozent und sucht Gespräche
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank-Aktien sind nach einem Bloomberg-Bericht über regulatorische Fortschritte der Unicredit bei ihrem Übernahmeversuch auf den höchsten Stand seit 2010 geklettert. Der Kurs der Commerzbank-Anteile legte am Dienstag zum Xetra-Handelsende um 2,3 Prozent auf 39,65 Euro zu. Damit bauten die Papiere ihr Jahresplus auf zehn Prozent aus.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Nachmittag berichtet, dass Unicredit mit einem Bafin-Bescheid eine wichtige regulatorische Hürde bei der geplanten Übernahme der Commerzbank genommen habe. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin habe den Antrag der italienischen Bank, ihre Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank erhöhen zu dürfen, an die Europäische Zentralbank (EZB) weitergeleitet, hieß es in dem Bericht.
Bloomberg berief sich in dem Bericht auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die wegen der Vertraulichkeit der Informationen nicht namentlich genannt werden wollen. Vertreter von Unicredit, Finanzaufsicht und Commerzbank hätten die Informationen nicht kommentieren wollen. Mit der Freigabe durch die Bafin beginne für die EZB die Frist von 60 Tagen für ihre Prüfung. Falls die Notenbank weitere Unterlagen benötige, könnte sich die Frist um 20 Tage verlängern.
Die Unicredit hatte sich im September 2024 überraschend an der Commerzbank beteiligt und den Anteil schrittweise auf zuletzt fast 50 Prozent ausgebaut. Die Commerzbank-Spitze hatte sich lange vehement gegen eine Übernahme durch die Italiener gewehrt, ist aber in dem zum Teil sehr persönlich und mit harten Bandagen geführten Übernahmekampf zuletzt auf Unicredit zugegangen.
Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hatte den Italienern Ende Juli Gespräche mit dem Management der zweitgrößten börsennotierten deutschen Bank angeboten. "Auch wenn wir es uns anders gewünscht hätten, die Mehrheitsverhältnisse auf der nächsten Hauptversammlung sind klar", stellte er vor eineinhalb Wochen in einem schriftlich verbreiteten Statement fest. "Jetzt geht es darum, in konstruktiven Gesprächen wichtige Eckpunkte für Mitarbeiter, Aktionäre und die Kunden der Bank festzulegen."
"Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Commerzbank haben mehrfach betont, dass sie dazu bereit sind", sagte Weidmann. "Alle sollten sich jetzt wie Erwachsene verhalten." Diese Gespräche seien auch im Interesse von Unicredit. Dabei werde es "keine Abkürzung über Berlin geben", sagte er mit Blick auf die Bundesrepublik als Großaktionär.
Seit dem Einstieg von Unicredit im September 2024 hat sich der Börsenwert der Commerzbank mehr als verdreifacht und beläuft sich nach der Rally auf knapp 43 Milliarden Euro. Die Unicredit-Aktie legte in diesem Zeitraum ebenfalls kräftig zu. Der Kurs der Anteile der italienischen Großbank zog seit dem Spätsommer 2024 um fast 140 Prozent an. Sie sind damit so teuer wie seit 2009 nicht mehr. Unicredit wird an der Börse derzeit mit knapp 130 Milliarden Euro bewertet und damit fast dreimal so hoch wie die Commerzbank./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 39,42 auf Tradegate (04. August 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 44,39 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,28 %/+8,92 % bedeutet.
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Ich bin in Aktien schon seit gut über 30 Jahren investiert, bin also kein Neuling oder total unerfahren. Nur in Übernahmen und in den dazugehörigen Details kenne ich mich eben nicht so aus wie manch andere hier. Bin daher stark auf die Meinungen und Expertise hier angewiesen um entscheiden zu können wie ich mich verhalte und wann ich verkaufe. Die Commerzbank Aktien habe ich schon seit vielen Jahren und hatte die Hoffnung fast aufgegeben, bis diese Übernahme von UniCredit vor knapp 2 Jahren begann… Seitdem habe ich ca. 45% meines Alt-Bestandes mit sehr gutem Gewinn verkauft und halte noch den Rest. Habe aber gleichzeitig in diesen zwei Jahren immer wieder zugekauft und mit Gewinn Teile verkauft. Daher bin ich seeehr gespannt wie es jetzt weitergeht😵💫😅. Es geht ja jetzt vor allem darum nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen und mit höchstmöglichen Gewinn rauszugehen
Und wie wäre es gewesen wenn ein deutscher Konzern eine (zumindest unfreundliche) Übernahme im Ausland getätigt hätte? Die Regierung dort wäre ebenfalls nicht begeistert gewesen!
So wird UniCredit die fehlenden Aktien bis zur Mehrheit nach und nach aufkaufen. Und dann immer weiter, wobei man sich dabei Zeit lassen kann.
Irgendwann wird die Bundesregierung ihre Anteile verscherbeln wenn sie mal wieder die politische Zustimmung der italienischen Regierung für irgendetwas braucht. Wie z.B. die italienische Ablehnung eines französischen Vorstoßes für Euro-Bonds. Oder sonst irgendwas Wichtiges.