Kontron Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 04.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Sie fällt um -3,79 % auf 20,580€. Die Talfahrt der Kontron Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,580€, mit einem Minus von -3,79 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Kontron, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,59 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kontron -6,51 % verloren.

Während Kontron deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %. Damit gehört Kontron heute zu den auffälligeren Werten.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,18 % 1 Monat -12,51 % 3 Monate -4,59 % 1 Jahr -21,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 19:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Kontron-Aktie, die seit dem Rückgang im Sommer 2025 zwischen etwa 20 und 25 € pendelt. Diskutiert werden Oddo BHF’s Abstufung auf „Neutral“ mit 23,50 € Kursziel, enttäuschende operative Zahlen, geringe erwartete Umsatz- und Gewinnzuwächse sowie die ausbaufähige Kommunikation. Einige sehen die Aktie fundamental günstig und langfristig Potenzial, andere erwarten zunächst Seitwärtsbewegung oder weitere Rückgänge. Der geplatzte Deal und die Aktionärsstruktur belasten zusätzlich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während die US-Indizes deutlich anziehen, kommen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX nur moderat voran.

Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im TecDAX.

Nach einer Abstufung durch die Investmentbank Oddo BHF haben die Aktien von Kontron am Dienstag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Papiere des Technologieunternehmens fielen bis zum Nachmittag um knapp drei Prozent auf 20,64 Euro und waren so …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Emerson Electric, Rockwell Automation und Co.

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -7,90 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +3,18 %. Siemens legt um +0,54 % zu

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar