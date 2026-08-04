Das Guggenheim Abu Dhabi ernennt seinen ersten Museumsdirektor

ABU DHABI, VAE, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi gab heute die Ernennung von Dr. Valerie Hillings zur ersten Direktorin des Guggenheim Abu Dhabi bekannt.

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Das Guggenheim Abu Dhabi ist ein Eckpfeiler des Saadiyat Cultural District, einer der weltweit größten Ansammlungen kultureller Einrichtungen. Neben dem Louvre Abu Dhabi, dem Zayed National Museum, dem Naturkundemuseum Abu Dhabi und „teamLab Phenomena Abu Dhabi" unterstreicht es die kulturelle Vision Abu Dhabis.

Als Direktorin wird Dr. Hillings diese Vision zum Leben erwecken, indem sie die strategische Ausrichtung des Museums leitet, dessen Eröffnungsausstellungen und Programme betreut und eine Institution aufbaut, die in Abu Dhabi verwurzelt und mit der Welt verbunden ist – eine Institution, die Kulturen miteinander verbindet, Menschen inspiriert und Kunst von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart würdigt.

Dr. Hillings bringt umfassende Kenntnisse über das Guggenheim Abu Dhabi in diese Position ein. Von 2009 bis 2018 war sie als Kuratorin und stellvertretende Direktorin für kuratorische Angelegenheiten der Solomon R. Guggenheim Foundation im Rahmen des Guggenheim-Abu-Dhabi-Projekts tätig und arbeitete dabei eng mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi bei der Sammlungsstrategie und den Ankäufen, der Programmgestaltung vor der Eröffnung sowie dem von Frank Gehry entworfenen Gebäude. Zuvor war sie fünf Jahre lang als Kuratorin im Guggenheim-Museum in New York tätig.

Seit 2018 ist Dr. Hillings Direktorin des North Carolina Museum of Art, wo sie die Neugestaltung der Galerien für die Dauerausstellung leitete, die Sammlung um rund 400 Werke erweiterte und dafür sorgte, dass sich die jährlichen Besucherzahlen auf 1,2 Millionen verdoppelten. Sie hat einen Doktortitel und einen Master-Abschluss in Kunstgeschichte und Archäologie vom Institute of Fine Arts der New York University sowie einen Bachelor-Abschluss in Kunstgeschichte von der Duke University mit dem Schwerpunkt auf moderner und zeitgenössischer Kunst.

Dr. Valerie Hillings sagte: „Es ist mir eine Ehre, nach Abu Dhabi zurückzukehren, um die einmalige Reise zur Gründung und Eröffnung des Guggenheim Abu Dhabi zu vollenden – eines Museums, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Kollegen aus der Region und aus aller Welt entwickelt wurde. Ich freue mich darauf, Besucher aus der Region und aus aller Welt in dem prächtigen, von Frank Gehry entworfenen Gebäude willkommen zu heißen und sie einzuladen, durch die Linse der Kunst von den 1960er Jahren bis heute Verbindungen und einzigartige Geschichten zu entdecken."

Durch die Sammlung, die Ausstellungen, die Auftragsarbeiten, die Forschungsaktivitäten und die öffentlichen Programme des Guggenheim Abu Dhabi wird das Museum den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen und Generationen fördern und gleichzeitig Abu Dhabis Rolle als globales Zentrum für künstlerische Innovation, kreatives Schaffen und kulturellen Austausch stärken. Mit 30 Galerien auf einer Ausstellungsfläche von 11.600 Quadratmetern im Innenbereich sowie 23.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Außenbereich wird das Guggenheim Abu Dhabi nach seiner Eröffnung eine der weltweit bedeutendsten Plattformen für moderne und zeitgenössische Kunst bieten.

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