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    Novo Nordisk erhöht erneut Prognose - Anleger dennoch enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk hebt Prognose dank Wegovy erneut an
    • Umsatzprognose: Stagnation bis minus sechs Prozent
    • Börse enttäuscht: ADRs verlieren bis zu sieben Prozent
    Novo Nordisk erhöht erneut Prognose - Anleger dennoch enttäuscht
    Foto: Novo Nordisk A/S

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hat wegen des guten Marktstarts der Wegovy-Abnehmpille erneut seine Prognose erhöht. Der dänische Pharmahersteller blickt nun noch etwas weniger pessimistisch auf das laufende Jahr als zuletzt. So rechnet der Konzern bei dem um Währungseffekte bereinigten Umsatz jetzt maximal mit einem Rückgang um sechs Prozent und im besten Fall mit einer Stagnation, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Zuvor hatte Novo Nordisk mit einem Umsatzrückgang von bis zu zwölf Prozent in Aussicht gerechnet. Anfang des Jahres waren es sogar noch bis zu 13 Prozent gewesen.

    Auch beim operativen Gewinn geht Konzernchef Maziar Mike Doustdar jetzt nur noch von einem Rückgang von maximal sechs Prozent aus. Im zweiten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Erlös um sechs Prozent auf 78,5 Milliarden dänische Kronen (10,5 Mrd Euro) zu. Ohne die Umrechnungsfolgen durch die starke heimische Krone wäre der Umsatz sogar um sieben Prozent gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn zog um acht Prozent auf 33,4 Milliarden Kronen an. Beide Werte fielen höher als von Experten erwartet aus.

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    An der Börse spielte diese aber keine Rolle. Hier wurde die erhöhte Prognose als Enttäuschung aufgenommen. Investoren hatten sich mehr erhofft. Die in New York gehandelten Anteile des dänischen Unternehmens, sogenannte Hinterlegungsscheine (ADR), gaben nach der Bekanntgabe der Eckdaten und der neuen Prognose um bis sieben Prozent auf 43,70 Dollar nach. Sie beendeten damit die Erholung vom Ende März erreichten Mehrjahrestief von 35 Dollar. Innerhalb dieser war der Kurs Ende Juli wieder über die Marke von 50 Dollar geklettert. Seit Ende 2025 gab der Kurs der Novo-Nordisk-Hinterlegungsscheine um 14 Prozent nach./zb/he

    Novo Nordisk

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    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,55 % und einem Kurs von 38,19 auf Tradegate (04. August 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -12,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 129,89 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,86DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +552,15 %/+766,05 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten von Novo Nordisk. Diskutiert werden Klumpenrisiko bei Investments in Novo vs. Eli Lilly, Marktgröße für GLP‑1-Produkte, starke Kursbewegungen (von ~30 auf 45 Euro, dann Rückgang auf ~40 nach Studien), Erwartungen an Q2/2026‑Zahlen, Margen der neuen Pille, Management‑Eigenkäufe sowie Studienvergleich und langfristiges Wachstumspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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