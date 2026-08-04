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    Berichte

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    Israel verschärft Regeln für Angriffe in Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Generalstabschef muss Angriffen auf Hamas zustimmen
    • Neue Vorgaben senken offenbar die Zahl der Angriffe
    • Friedensplan sieht Waffenübergabe und Kriegsende vor
    Berichte - Israel verschärft Regeln für Angriffe in Gaza
    Foto: Siarhei - 356130783

    GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas sieht ein Ende aller Kampfhandlungen im Gaza-Krieg vor - nun gelten für Angriffe der israelischen Armee auf Mitglieder der Hamas im Gazastreifen israelischen Medien zufolge strengere Richtlinien. So muss der Generalstabschef Ejal Zamir vorab zustimmen, außer es gebe eine unmittelbare Gefahr für die Soldaten, meldete unter anderem die Zeitung "Haaretz". Die politische Führung Israels habe die Vorgaben entsprechend geändert.

    Zuvor brauchte es demnach nur die Zustimmung bestimmter Kommandeure. Die "Times of Israel" berichtete, die Zahl der Angriffe im Gazastreifen sei in den vergangenen Tagen aufgrund der neuen Auflage bereits zurückgegangen. Israels Armee verwies auf Anfrage an die politische Führung, die sich zunächst nicht zu den Berichten äußerte.

    Dass Israel Angriffe auf Ziele im Gazastreifen einstellt, ist Teil eines Fahrplans des Gaza-Friedensrats, der auch eine Übergabe der Waffen durch die islamistische Terrororganisation Hamas und andere bewaffnete Gruppierungen vorsieht. Der Friedensrat wurde von US-Präsident Donald Trump gegründet und soll den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Nachkriegsordnung in dem palästinensischen Küstengebiet überwachen.

    Zuletzt hatten auch Ägypten, Katar und die Türkei, die in dem Konflikt vermitteln, israelische Angriffe in dem großflächig zerstörten Gebiet scharf verurteilt.

    Obwohl seit Oktober 2025 formell eine Waffenruhe im Gaza-Krieg herrscht, kommt es immer wieder zu tödlichen Konfrontationen und Angriffen. Israels Armee hat zuletzt immer wieder mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) getötet./cir/DP/zb







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