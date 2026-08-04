Israel verschärft Regeln für Angriffe in Gaza

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas sieht ein Ende aller Kampfhandlungen im Gaza-Krieg vor - nun gelten für Angriffe der israelischen Armee auf Mitglieder der Hamas im Gazastreifen israelischen Medien zufolge strengere Richtlinien. So muss der Generalstabschef Ejal Zamir vorab zustimmen, außer es gebe eine unmittelbare Gefahr für die Soldaten, meldete unter anderem die Zeitung "Haaretz". Die politische Führung Israels habe die Vorgaben entsprechend geändert.

Zuvor brauchte es demnach nur die Zustimmung bestimmter Kommandeure. Die "Times of Israel" berichtete, die Zahl der Angriffe im Gazastreifen sei in den vergangenen Tagen aufgrund der neuen Auflage bereits zurückgegangen. Israels Armee verwies auf Anfrage an die politische Führung, die sich zunächst nicht zu den Berichten äußerte.