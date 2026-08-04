Basler: Starkes 1. Halbjahr – Prognose für 2026 erneut erhöht
Basler startet mit beeindruckender Dynamik ins Jahr 2026: kräftiges Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis stärkt die Prognose – trotz neuer Risiken in der Lieferkette.
Foto: Basler AG
- Basler steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Auftragseingang um 59 % auf 180,0 Mio. € und den Umsatz um 36 % auf 152,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.
- Das EBITDA erhöhte sich auf 37,9 Mio. € und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts; das EBIT stieg auf 31,1 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 20,4 %.
- Der freie Cashflow verbesserte sich deutlich auf 12,9 Mio. € nach 2,3 Mio. € im Vorjahr; der operative Cashflow erreichte 16,6 Mio. €.
- Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung erhöhte Basler erneut die Prognose für 2026: Der Umsatz soll nun 270–290 Mio. € und die EBIT-Marge 12,5–14,5 % erreichen.
- Ein positiver Auftragseingang, ein gut gefüllter Auftragsbestand und die weiterhin starke Nachfrage sorgen für einen zuversichtlichen Start in die zweite Jahreshälfte.
- Lieferkettenengpässe belasten die Aussichten: Nach einem Erdbeben in Kumamoto musste der wichtige Sensorlieferant Sony die Produktion vorübergehend stoppen, wodurch Basler im September und Oktober mit Einschränkungen rechnet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Basler ist am 05.08.2026.
Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,38 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.677,49PKT (+0,82 %).
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