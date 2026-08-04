Die Strasse von Hormus sei morgen wieder frei, so behaupten Medien und US-Finanzminister Bessent! Wirklich? Das timing für diese Fake News könnte nicht besser sein: Japans Anleihemarkt in Schwierigkeiten, US-Renditen höher, auch der Ölpreis war wieder gestiegen. Der Iran hat das alles inzwischen klar dementiert - aber das interessiert die Märkte einmal mehr nicht: S&P 500 und Dow Jones auf neuen Allzeithochs (der Nasdaq 100 jedoch nicht). Die große Frage ist: was passiert morgen, wenn der Hormus-Optimismus sich einmal mehr als Fake herausstellt? Bekommen wir dann wieder Meldungen wie: aber ganz bald ist die Strasse von Hormus bestimmt wieder frei?

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Das Video "Hormus morgen wieder frei? "Welche Fake News hätten´s denn gern"? " sehen Sie hier..