Börsen Update
Börsen Update USA - 04.08. - US Tech 100 stark +3,34 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 54.211,46 PKT und gewinnt bisher +1,90 %.
Top-Werte: Caterpillar +5,36 %, Cisco Systems +3,67 %, The Home Depot +2,86 %, Goldman Sachs Group +2,70 %, Amgen +2,25 %
Flop-Werte: Nike (B) -3,18 %, Amazon -2,07 %, Unitedhealth Group -1,68 %, Chevron Corporation -1,54 %, Verizon Communications -1,53 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:28) bei 29.720,37 PKT und steigt um +3,34 %.
Top-Werte: Arm Holdings +16,33 %, Palantir +15,55 %, Marvell Technology +13,17 %, Astera Labs +11,41 %, Teradyne +11,13 %
Flop-Werte: Constellation Energy -2,85 %, Intuitive Surgical -2,79 %, Airbnb Registered (A) -2,12 %, Amazon -2,07 %, Take-Two Interactive Software -2,02 %
Der S&P 500 steht bei 7.742,18 PKT und gewinnt bisher +1,86 %.
Top-Werte: Zebra Technologies (A) +23,27 %, Gartner +19,65 %, Palantir +15,55 %, Coherent +15,25 %, Teradyne +11,13 %
Flop-Werte: Aptiv Registered -18,95 %, NRG Energy -16,84 %, Rockwell Automation -7,79 %, Alexandria Real Estate Equities -7,71 %, Chipotle Mexican Grill -7,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.