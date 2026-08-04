Börsen Update USA - 04.08. - US Tech 100 stark +3,34 %

Der Dow Jones steht bei 54.211,46 PKT und gewinnt bisher +1,90 %.

Top-Werte: Caterpillar +5,36 %, Cisco Systems +3,67 %, The Home Depot +2,86 %, Goldman Sachs Group +2,70 %, Amgen +2,25 %

Flop-Werte: Nike (B) -3,18 %, Amazon -2,07 %, Unitedhealth Group -1,68 %, Chevron Corporation -1,54 %, Verizon Communications -1,53 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:28) bei 29.720,37 PKT und steigt um +3,34 %.

Top-Werte: Arm Holdings +16,33 %, Palantir +15,55 %, Marvell Technology +13,17 %, Astera Labs +11,41 %, Teradyne +11,13 %

Flop-Werte: Constellation Energy -2,85 %, Intuitive Surgical -2,79 %, Airbnb Registered (A) -2,12 %, Amazon -2,07 %, Take-Two Interactive Software -2,02 %

Der S&P 500 steht bei 7.742,18 PKT und gewinnt bisher +1,86 %.

Top-Werte: Zebra Technologies (A) +23,27 %, Gartner +19,65 %, Palantir +15,55 %, Coherent +15,25 %, Teradyne +11,13 %

Flop-Werte: Aptiv Registered -18,95 %, NRG Energy -16,84 %, Rockwell Automation -7,79 %, Alexandria Real Estate Equities -7,71 %, Chipotle Mexican Grill -7,58 %