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    Besonders beachtet!

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    Nike (B) Aktie leidet unter Verkäufen - 04.08.2026

    Am 04.08.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um -3,18 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nike (B) Aktie leidet unter Verkäufen - 04.08.2026
    Foto: wu yi - unsplash

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -3,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,11 %, geht es heute bei der Nike (B) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nike (B) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,18 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Nike (B) bisher ein Minus von -32,05 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,90 % geändert.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,04 %
    1 Monat -7,77 %
    3 Monate -2,18 %
    1 Jahr -42,27 %
    Stand: 04.08.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,48 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %. Under Armour Registered (A) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. VF notiert im Plus, mit +2,85 %. adidas verliert -2,84 %

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    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    -2,78 %
    -4,15 %
    -7,65 %
    -2,63 %
    -42,64 %
    -62,88 %
    -74,37 %
    -24,96 %
    +517,35 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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