Basler wird erneut optimistischer - deutliche Zuwächse im ersten Halbjahr
- Basler hebt nach starkem Halbjahr die Prognose an
- Umsatzprognose steigt auf bis zu 290 Millionen
- Ebit-Marge soll auf 12,5 bis 14,5 Prozent steigen
AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr erneut die Prognose erhöht. Beim Umsatz peilt das im Juni in den SDax zurückgekehrte Unternehmen jetzt einen Anstieg auf 270 Millionen Euro bis 290 Millionen Euro an, wie es am Dienstagabend mitteilte. Das wäre ein Plus von bis zu 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) liege die Prognose nun zwischen 12,5 und 14,5 Prozent nach knapp acht Prozent im vergangenen Jahr.
Für Experten kommt die erneute Anhebung nicht überraschend. So haben die von Bloomberg befragten Experten im Schnitt ohnehin bereits einen Umsatz von rund 280 Millionen Euro - also in der Mitte der neuen Zielspanne - auf dem Zettel. Bei der Marge liegt die Erwartung der Analysten am oberen Ende der jetzt vom Unternehmen selbst angepeilten Bandbreite. Anleger reagierten zunächst dennoch erfreut. Die in diesem Jahr bereits gut gelaufene Basler-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fünf Prozent zu./zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 27,30 auf Tradegate (04. August 2026, 20:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um +5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 831,60 Mio..
Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -20,45 %/+17,42 % bedeutet.
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