DZ BANK stuft Knorr-Bremse auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Bremsenherstellers für das zweite Jahresviertel hätten die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die zudem veröffentlichten Ziele für 2030 seien realistisch, aber schwieriger umzusetzen als das Strategie- und Effizienzprogramm "Boost 26", das bereits umgesetzt worden sei./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 105,9EUR auf Tradegate (04. August 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
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