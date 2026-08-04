RBC stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen der Fluggesellschaft. Er erwähnte dabei, dass es zuletzt im März und Mai noch Kürzungen gegeben habe. Die Bewertung der Aktien sei moderat, aber nicht ungewöhnlich./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 12,48EUR auf Tradegate (04. August 2026, 20:11 Uhr) gehandelt.



