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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Biontech auf Market-Perform
    • Quartalsbericht enttäuscht laut Analyst Walch
    • Neuer Konzernchef soll Onkologie attraktiver machen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 79,60 auf Tradegate (04. August 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -5,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,02 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 133,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +21,06 %/+95,46 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 96,00$, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der CEO-Ernennung auf die Bewertung, die Bedeutung laufender Studien und deren Zeitpläne als künftige Kurstreiber, mögliche Absprachen mit Moderna, Bilanzfragen (etwa BMS‑Zahlung) sowie die Einschätzung, dass Quartalszahlen eher ein Non‑Event sind; die Stimmung ist gespalten, Volatilität und kurzfristige Kursunsicherheit werden erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

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