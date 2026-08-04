Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar

Der Zeitpunkt für die Ernennung ist passend - noch längere Unsicherheit hätte geschadet, eine frühere Ernennung hätte auf einen übereilten Besetzungsprozess hin gedeutet. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Amtsübergabe am Ende doch 2 oder 3 Monate vorgezogen wird, da die Sahins ja nun mal raus wollen.





Die Person an sich ist erst mal ein non-event. Natürlich ist er auf dem Papier hervorragend qualifiziert, aber da hat ja wohl auch niemand ernsthaft etwas anderes erwartet. Gleichzeitig ist es jetzt kein sofort bekannter Name, der Posten dürfte auch für ihn ein Schritt nach oben sein. Auch das hätte ich nicht anders erwartet.





Etwas überraschend und für mich persönlich positiv ist, dass er nicht aus derm Kosmos der großen US-Pharmakonzerne kommt. Jemand, der mit einem Fokus auf Shareholder-Value und US-Managemantvorstellungen in das Unternehmen gekommen wäre, hätte einigen Aktionären vielleicht kurzfristig gefallen, für den bisher doch deutlich anders geführten Konzern wäre es aber ein klarer Bruch gewesen und nachdem den Mitarbeitern in den letzten Monaten schon ein paar Dinge zugemutet worden sind, hätte ich da Bauschschmerzen gehabt. Die Besetzung ist Evolution, nicht Revolution und das finde ich auch gut so.