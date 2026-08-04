ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar
- Bernstein belässt Biontech auf Market-Perform
- Quartalsbericht enttäuscht laut Analyst Walch
- Neuer Konzernchef soll Onkologie attraktiver machen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 79,60 auf Tradegate (04. August 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -5,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,68 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,02 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 133,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +21,06 %/+95,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.
Cash-Verbrauch erstaunlich gering. Cash dürfte bis Ende 2026 sogar wieder steigen.
16,6 Mrd. Euro (19.1 bn USD).
Zum Vergleich Moderna Q2: Nur noch 6.9 bn USD, Für Ende 2026 erwartet Moderna 4,7–5,2 bn USD.
BMY Zahlungen wie 2025 erst im Q3. C19 Polen, Ungarn, Rumänien Nachzahlungen irgendwann. C19 Geschäft, wie erwartet schwach. Forschungskosten steigen entsprechend der spätphasigen Pipeline. Goti Daten kommen WCLC Sept. 2026 (Lungenkrebs). Aktuell 14 laufende zulassungsrelevante klinischen Studien und mehr als zehn innovativen Kombinationstherapien in häufig vorkommenden Krebsarten. BioNTech rechnet im Jahr 2026 mit weiteren wertrelevanten Meilensteinen (Katalysatoren), darunter drei Datenveröffentlichungen aus Programmen in der spätklinischen Entwicklung, die Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-Krebsimmuntherapien umfassen.
https://www.biontech.com/de/de/home/mediaroom/news/press-releases/2026/08/BioNTech-Announces-Second-Quarter-2026-Financial-Results-and-Corporate-Update.html
Der Zeitpunkt für die Ernennung ist passend - noch längere Unsicherheit hätte geschadet, eine frühere Ernennung hätte auf einen übereilten Besetzungsprozess hin gedeutet. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Amtsübergabe am Ende doch 2 oder 3 Monate vorgezogen wird, da die Sahins ja nun mal raus wollen.
https://seekingalpha.com/article/4928943-biontech-the-market-is-offering-a-17-program-oncology-pipeline-for-almost-free