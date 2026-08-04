TotalEnergies Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 04.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die TotalEnergies Aktie. Sie fällt um -3,55 % auf 73,64€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute bei der TotalEnergies Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TotalEnergies ist ein integrierter Energie-Konzern (Öl, Gas, Strom, LNG, Chemie, erneuerbare Energien). Produkte: Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemie, Stromlösungen, Ladeinfrastruktur. Starke globale Marktstellung, v.a. in LNG und Raffinerie. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, ENI. USP: hohe LNG-Exposure, schneller Ausbau erneuerbarer Energien, Multi-Energie-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TotalEnergies, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,07 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TotalEnergies Aktie damit um +3,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,41 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TotalEnergies eine positive Entwicklung von +36,10 % erlebt.

Während TotalEnergies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,96 %.

TotalEnergies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,58 % 1 Monat +13,41 % 3 Monate -3,07 % 1 Jahr +48,86 %

Informationen zur TotalEnergies Aktie

Stand: 04.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,00 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. ENI notiert im Minus, mit -1,51 %. Shell notiert im Minus, mit -1,23 %.

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Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.