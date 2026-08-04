Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Cisco Systems
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 2
Performance 1M: +2,74 %
Performance 1M: +2,74 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 3
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 4
Performance 1M: -5,08 %
Performance 1M: -5,08 %
Amgen
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 5
Performance 1M: +1,54 %
Performance 1M: +1,54 %
Amazon
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 6
Performance 1M: +15,36 %
Performance 1M: +15,36 %
IBM
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 7
Performance 1M: -21,32 %
Performance 1M: -21,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Der 33%-Rückgang vom Hoch und rund 3% Dividendenrendite wirken für einige Anleger attraktiv; die Ausschüttung entspricht etwa 40% des erwarteten freien Cashflows 2026. Positiv gesehen werden Quantencomputing ab 2028/29 sowie technologische Fortschritte. Belastend sind nur 1% Umsatzwachstum, schwache Mainframe-Umsätze und eine gesenkte Prognose. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 8
Performance 1M: +4,93 %
Performance 1M: +4,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum ist das NVIDIA-Sentiment gemischt: Bullen sehen Kurse unter 200 USD als günstig, erwarten weitere KI-Nachfrage, steigende Gewinne und ein Rekordquartal. Skeptiker halten die Aktie für überbewertet und warnen vor hohen Finanzierungszusagen, Garantien und Ausfallrisiken. Technisch wird eine Seitwärtsbewegung um die 200-USD-Marke diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 9
Performance 1M: -0,12 %
Performance 1M: -0,12 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 10
Performance 1M: -3,89 %
Performance 1M: -3,89 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 11
Performance 1M: +14,16 %
Performance 1M: +14,16 %
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