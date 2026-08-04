Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Der 33%-Rückgang vom Hoch und rund 3% Dividendenrendite wirken für einige Anleger attraktiv; die Ausschüttung entspricht etwa 40% des erwarteten freien Cashflows 2026. Positiv gesehen werden Quantencomputing ab 2028/29 sowie technologische Fortschritte. Belastend sind nur 1% Umsatzwachstum, schwache Mainframe-Umsätze und eine gesenkte Prognose. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.