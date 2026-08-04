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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,59 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,74 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: -3,45 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,77 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,45 %.

    The Home Depot
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,08 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,54 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 6
    Performance 1M: +15,36 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    IBM
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 7
    Performance 1M: -21,32 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Der 33%-Rückgang vom Hoch und rund 3% Dividendenrendite wirken für einige Anleger attraktiv; die Ausschüttung entspricht etwa 40% des erwarteten freien Cashflows 2026. Positiv gesehen werden Quantencomputing ab 2028/29 sowie technologische Fortschritte. Belastend sind nur 1% Umsatzwachstum, schwache Mainframe-Umsätze und eine gesenkte Prognose. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,93 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das NVIDIA-Sentiment gemischt: Bullen sehen Kurse unter 200 USD als günstig, erwarten weitere KI-Nachfrage, steigende Gewinne und ein Rekordquartal. Skeptiker halten die Aktie für überbewertet und warnen vor hohen Finanzierungszusagen, Garantien und Ausfallrisiken. Technisch wird eine Seitwärtsbewegung um die 200-USD-Marke diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,12 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    Unitedhealth Group
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 10
    Performance 1M: -3,89 %
    Chart Unitedhealth Group
    ISIN: US91324P1021
    WKN: 869561
    Die Unitedhealth Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    Chevron Corporation
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 11
    Performance 1M: +14,16 %
    Chart Chevron Corporation
    ISIN: US1667641005
    WKN: 852552
    Die Chevron Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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