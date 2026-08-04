Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +14,64 %
Performance 1M: +27,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +12,48 %
Performance 1M: -22,80 %
Tagesperformance: +11,97 %
Performance 1M: -23,74 %
Tagesperformance: +10,01 %
Performance 1M: +3,50 %
Tagesperformance: +9,85 %
Performance 1M: -27,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +9,07 %
Performance 1M: +5,99 %
Tagesperformance: +8,89 %
Performance 1M: -31,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +8,12 %
Performance 1M: +1,88 %
Tagesperformance: +7,79 %
Performance 1M: -29,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +7,40 %
Performance 1M: -8,02 %
Tagesperformance: +7,26 %
Performance 1M: -20,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,98 %
Performance 1M: -16,84 %
Tagesperformance: +6,96 %
Performance 1M: +14,82 %
Tagesperformance: +6,41 %
Performance 1M: -21,21 %
Tagesperformance: +6,34 %
Performance 1M: +12,75 %
Tagesperformance: +6,29 %
Performance 1M: -15,12 %
Tagesperformance: +5,60 %
Performance 1M: -3,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,50 %
Performance 1M: -26,41 %
Tagesperformance: +5,47 %
Performance 1M: -19,76 %
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: -12,95 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: +15,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: +14,47 %
Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: -5,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Performance 1M: -4,35 %