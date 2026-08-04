🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Top & Flop

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.347,42€
    Basispreis
    13,82
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.209,68€
    Basispreis
    22,68
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,81 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +14,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: +27,04 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt nach einem Kurssprung von rund 30 % an einem Handelstag klar der Optimismus. Anleger verweisen auf starke Quartalszahlen, langfristige Wachstumsperspektiven und das Erreichen der 160-Dollar-Marke. Zugleich wird die hohe Bewertung thematisiert: Palantir müsse weiter in die Bewertung hineinwachsen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +12,48 %
    Platz 3
    Performance 1M: -22,80 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,48 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +11,97 %
    Platz 4
    Performance 1M: -23,74 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,97 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +10,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: +3,50 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,01 %.

    Intel
    Tagesperformance: +9,85 %
    Platz 6
    Performance 1M: -27,17 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt nach dem kräftigen Rebound und starken Kurssprüngen eine vorsichtige Haltung. Anleger diskutieren Gewinnmitnahmen sowie das Ende des kurzfristigen Intel-Intermezzos und erwarten teils eine deutliche Korrektur. Neueinstiege werden angesichts des schnellen Anstiegs, unter anderem bis 72 €, als riskant gesehen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist ohne Prozentangabe nicht quantifizierbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +9,07 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,99 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,07 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +8,89 %
    Platz 8
    Performance 1M: -31,80 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum wird SanDisk nach der Korrektur als möglicher Rebound-Kandidat gesehen; zugleich werden Kurse unter 800 erwartet. Das KGV wird mit etwa 35 angegeben, die Aktie teils dennoch als aktuell nicht teuer bewertet. Als Unsicherheitsfaktor gilt die weitere Entwicklung mit China. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +8,12 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,88 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,12 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +7,79 %
    Platz 10
    Performance 1M: -29,69 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,79 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus: Trader erwarten bei hoher Shortquote und geringem Streubesitz einen möglichen Short Squeeze, falls die Q2-Zahlen und der Ausblick positiv ausfallen. Charttechnisch werden 115 bis 135 € als Ziele genannt. Fundamental stützen Satelliten- und Infrastrukturpläne sowie ein US-Space-Force-Auftrag die Story; zugleich gilt SpaceX als deutlich überbewertet. Lock-up-Verkäufe und hohe Volatilität bleiben Risiken. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +7,40 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,02 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,40 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +7,26 %
    Platz 12
    Performance 1M: -20,76 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus für Micron: Der Kurs hat zuletzt stark korrigiert (14-Tage-Entwicklung nicht angegeben), stabilisiert sich aber. Positive Impulse werden von steigenden KI-Speicherpreisen, bis 2027 ausgebuchten HBM-Kapazitäten sowie erwarteten guten Zahlen von AMD, WDC und SNDK erhofft. Kritisch bleiben die hohe Bewertung und der Entzug der Citi-Catalyst-Einstufung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +6,98 %
    Platz 13
    Performance 1M: -16,84 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,98 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +6,96 %
    Platz 14
    Performance 1M: +14,82 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,96 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +6,41 %
    Platz 15
    Performance 1M: -21,21 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,41 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +6,34 %
    Platz 16
    Performance 1M: +12,75 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,34 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +6,29 %
    Platz 17
    Performance 1M: -15,12 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,29 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +5,60 %
    Platz 18
    Performance 1M: -3,33 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt trotz langfristigem KI-Optimismus Vorsicht: Nebius gilt wegen extremer Schwankungen, hoher Bewertung bzw. Korrekturrisiken und einer Short-Quote von 27,71 % als riskant. Der jüngste Ausverkauf wird teils auf die gehebelte Zwangsliquidation eines KI-Fonds zurückgeführt, nicht auf Fundamentaldaten. Steigende Umsätze und Gewinne stützen die Aktie; Quartalszahlen folgen am 12. August. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +5,50 %
    Platz 19
    Performance 1M: -26,41 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,50 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +5,47 %
    Platz 20
    Performance 1M: -19,76 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,47 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 21
    Performance 1M: -12,95 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 22
    Performance 1M: +15,36 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment klar positiv: Nach starken Q2-Zahlen, deutlich übertroffenen Gewinn- und Umsatzerwartungen sowie 37% AWS-Wachstum sprang die Aktie rund 15% und erreichte ein Rekordhoch. Analysten heben Kursziele an; höhere Investitionen gelten als nachfragegerecht. Risiken: mögliche Neubewertung nach der Rally, hohe Bewertung, Bezos’ Verkauf und teils durch Anthropic-Buchgewinne verzerrter Gewinn. Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 23
    Performance 1M: +14,47 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 24
    Performance 1M: -5,02 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 25
    Performance 1M: -4,35 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

    zurückvorwärts




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     