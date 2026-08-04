Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt nach einem Kurssprung von rund 30 % an einem Handelstag klar der Optimismus. Anleger verweisen auf starke Quartalszahlen, langfristige Wachstumsperspektiven und das Erreichen der 160-Dollar-Marke. Zugleich wird die hohe Bewertung thematisiert: Palantir müsse weiter in die Bewertung hineinwachsen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.