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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    8.044,52€
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    6.957,00€
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    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Zebra Technologies (A)
    ISIN: US9892071054
    WKN: 882578
    Die Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +24,46 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +23,27 %
    Platz 2
    Performance 1M: +38,69 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +23,27 %.

    Aptiv Registered
    Tagesperformance: -16,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: -22,04 %
    Chart Aptiv Registered
    ISIN: JE00BTDN8H13
    WKN: A417CC
    Die Aptiv Registered Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -16,72 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -16,65 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,24 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -16,65 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +14,82 %
    Platz 5
    Performance 1M: +27,04 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt nach einem Kurssprung von rund 30 % an einem Handelstag klar der Optimismus. Anleger verweisen auf starke Quartalszahlen, langfristige Wachstumsperspektiven und das Erreichen der 160-Dollar-Marke. Zugleich wird die hohe Bewertung thematisiert: Palantir müsse weiter in die Bewertung hineinwachsen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Coherent
    Tagesperformance: +12,78 %
    Platz 6
    Performance 1M: -17,33 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,78 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +10,00 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,50 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,00 %.

    Intel
    Tagesperformance: +9,85 %
    Platz 8
    Performance 1M: -27,17 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt nach dem kräftigen Rebound und starken Kurssprüngen eine vorsichtige Haltung. Anleger diskutieren Gewinnmitnahmen sowie das Ende des kurzfristigen Intel-Intermezzos und erwarten teils eine deutliche Korrektur. Neueinstiege werden angesichts des schnellen Anstiegs, unter anderem bis 72 €, als riskant gesehen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist ohne Prozentangabe nicht quantifizierbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: +9,51 %
    Platz 9
    Performance 1M: +19,80 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,51 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: -9,34 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,36 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,34 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +9,14 %
    Platz 11
    Performance 1M: +2,79 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,14 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +9,07 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,63 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,07 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +8,90 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,99 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,90 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +8,89 %
    Platz 14
    Performance 1M: -31,80 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum wird SanDisk nach der Korrektur als möglicher Rebound-Kandidat gesehen; zugleich werden Kurse unter 800 erwartet. Das KGV wird mit etwa 35 angegeben, die Aktie teils dennoch als aktuell nicht teuer bewertet. Als Unsicherheitsfaktor gilt die weitere Entwicklung mit China. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +8,31 %
    Platz 15
    Performance 1M: +19,62 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,31 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: -8,15 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,16 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,15 %.

    Corning
    Tagesperformance: +8,07 %
    Platz 17
    Performance 1M: -26,07 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,07 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +7,89 %
    Platz 18
    Performance 1M: -21,77 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,89 %.

    Rockwell Automation
    Tagesperformance: -7,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: -8,75 %
    Chart Rockwell Automation
    ISIN: US7739031091
    WKN: 903978
    Die Rockwell Automation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,41 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +7,39 %
    Platz 20
    Performance 1M: -8,02 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,39 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +7,29 %
    Platz 21
    Performance 1M: -20,76 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus für Micron: Der Kurs hat zuletzt stark korrigiert (14-Tage-Entwicklung nicht angegeben), stabilisiert sich aber. Positive Impulse werden von steigenden KI-Speicherpreisen, bis 2027 ausgebuchten HBM-Kapazitäten sowie erwarteten guten Zahlen von AMD, WDC und SNDK erhofft. Kritisch bleiben die hohe Bewertung und der Entzug der Citi-Catalyst-Einstufung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +7,11 %
    Platz 22
    Performance 1M: -16,84 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,11 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -7,11 %
    Platz 23
    Performance 1M: +0,39 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,11 %.

    Broadridge Financial Solutions
    Tagesperformance: +7,02 %
    Platz 24
    Performance 1M: +20,37 %
    Chart Broadridge Financial Solutions
    ISIN: US11133T1034
    WKN: A0MMP1
    Die Broadridge Financial Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,02 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +6,48 %
    Platz 25
    Performance 1M: -21,21 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,48 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +6,42 %
    Platz 26
    Performance 1M: -15,12 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,42 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,98 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    Humana
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 28
    Performance 1M: -6,05 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -3,66 %
    Platz 29
    Performance 1M: -9,94 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,66 %.

    The Cigna Group
    Tagesperformance: -3,61 %
    Platz 30
    Performance 1M: -6,53 %
    Chart The Cigna Group
    ISIN: US1255231003
    WKN: A2PA9L
    Die The Cigna Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,61 %.

    TransDigm Group
    Tagesperformance: -3,31 %
    Platz 31
    Performance 1M: -5,62 %
    Chart TransDigm Group
    ISIN: US8936411003
    WKN: A0JEP3
    Die TransDigm Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,31 %.

    Danaher
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 32
    Performance 1M: -0,22 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 33
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    Prologis
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 34
    Performance 1M: -1,74 %
    Chart Prologis
    ISIN: US74340W1036
    WKN: A1JBD1
    Die Prologis Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 35
    Performance 1M: -7,77 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 36
    Performance 1M: +19,88 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 37
    Performance 1M: -0,20 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: -2,76 %
    Platz 38
    Performance 1M: -12,72 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,76 %.

    Ball
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 39
    Performance 1M: +2,27 %
    Chart Ball
    ISIN: US0584981064
    WKN: 860408
    Die Ball Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Intercontinental Exchange
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 40
    Performance 1M: +13,41 %
    Chart Intercontinental Exchange
    ISIN: US45866F1049
    WKN: A1W5H0
    Die Intercontinental Exchange Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

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    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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