Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +23,27 %
Performance 1M: +38,69 %
Tagesperformance: -16,72 %
Performance 1M: -22,04 %
Tagesperformance: -16,65 %
Performance 1M: -19,24 %
Tagesperformance: +14,82 %
Performance 1M: +27,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,78 %
Performance 1M: -17,33 %
Tagesperformance: +10,00 %
Performance 1M: +3,50 %
Tagesperformance: +9,85 %
Performance 1M: -27,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +9,51 %
Performance 1M: +19,80 %
Tagesperformance: -9,34 %
Performance 1M: +5,36 %
Tagesperformance: +9,14 %
Performance 1M: +2,79 %
Tagesperformance: +9,07 %
Performance 1M: +5,63 %
Tagesperformance: +8,90 %
Performance 1M: +5,99 %
Tagesperformance: +8,89 %
Performance 1M: -31,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,31 %
Performance 1M: +19,62 %
Tagesperformance: -8,15 %
Performance 1M: -0,16 %
Tagesperformance: +8,07 %
Performance 1M: -26,07 %
Tagesperformance: +7,89 %
Performance 1M: -21,77 %
Tagesperformance: -7,41 %
Performance 1M: -8,75 %
Tagesperformance: +7,39 %
Performance 1M: -8,02 %
Tagesperformance: +7,29 %
Performance 1M: -20,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,11 %
Performance 1M: -16,84 %
Tagesperformance: -7,11 %
Performance 1M: +0,39 %
Tagesperformance: +7,02 %
Performance 1M: +20,37 %
Tagesperformance: +6,48 %
Performance 1M: -21,21 %
Tagesperformance: +6,42 %
Performance 1M: -15,12 %
Tagesperformance: -4,26 %
Performance 1M: +1,98 %
Tagesperformance: -3,69 %
Performance 1M: -6,05 %
Tagesperformance: -3,66 %
Performance 1M: -9,94 %
Tagesperformance: -3,61 %
Performance 1M: -6,53 %
Tagesperformance: -3,31 %
Performance 1M: -5,62 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: -0,22 %
Tagesperformance: -3,26 %
Performance 1M: +13,97 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: -1,74 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -7,77 %
Tagesperformance: -3,04 %
Performance 1M: +19,88 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: -0,20 %
Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: -12,72 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: +2,27 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +13,41 %