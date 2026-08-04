Jefferies belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 285 Kronen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,73 % und einem Kurs von 38,52 auf Tradegate (04. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -12,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 130,47 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +550,36 %/+763,68 % bedeutet.