ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 285 Kronen
- Jefferies belässt Novo Nordisk weiter auf Hold
- Quartal zerfahren, bereinigt Erwartungen übertroffen
- Umsatz im Konsumentengeschäft bewegt sich nicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,73 % und einem Kurs von 38,52 auf Tradegate (04. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -12,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 130,47 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +550,36 %/+763,68 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 285 Euro
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Klumpenrisiko ist soweit richtig
Es ist einfach nur noch zum kopfschütteln was für persönlichen Befindlichkeiten hier ausgetragen werden, anstatt eine vernünftige Diskussion zu führen...