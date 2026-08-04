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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +3,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.08.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2026

    Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +3,93 % auf 64,65 zulegen. Das sind +2,45  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +8,50 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +3,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +64,64 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,70 %
    1 Monat -19,68 %
    3 Monate +8,50 %
    1 Jahr +83,26 %
    Stand: 04.08.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um Infineon-Kursentwicklung und Bewertung. Es wird über kurzfristige Bewegungen, mögliche Dead-Cat-Bounces und die Gefahr eines Bull-Traps diskutiert. Einige sehen 30–40 € als attraktive Zukaufzone, andere warnen vor einer nachhaltigeren Abwärtsbewegung. Zudem wird diskutiert, wie kommende Investitionen und Veränderungen der Kostenstruktur die Fundamentaldaten beeinflussen könnten, vor dem Hintergrund KI-/Chiplaufens.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,85 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im TecDAX.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im DAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,04 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,12 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +4,61 %. ON Semiconductor verliert -3,34 % NIO notiert im Minus, mit -1,14 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +4,25 %
    +4,18 %
    -19,68 %
    +8,50 %
    +83,26 %
    +78,01 %
    +85,70 %
    +334,60 %
    -7,94 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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