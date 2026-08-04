Infineon Technologies Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.08.2026

Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +3,93 % auf 64,65€ zulegen. Das sind +2,45 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +8,50 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +3,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +64,64 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,70 % 1 Monat -19,68 % 3 Monate +8,50 % 1 Jahr +83,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um Infineon-Kursentwicklung und Bewertung. Es wird über kurzfristige Bewegungen, mögliche Dead-Cat-Bounces und die Gefahr eines Bull-Traps diskutiert. Einige sehen 30–40 € als attraktive Zukaufzone, andere warnen vor einer nachhaltigeren Abwärtsbewegung. Zudem wird diskutiert, wie kommende Investitionen und Veränderungen der Kostenstruktur die Fundamentaldaten beeinflussen könnten, vor dem Hintergrund KI-/Chiplaufens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,85 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im TecDAX.

Top- und Flop-Aktien am 04.08.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,04 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,12 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +4,61 %. ON Semiconductor verliert -3,34 % NIO notiert im Minus, mit -1,14 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.