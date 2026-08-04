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    Fresenius hebt Ergebnisprognose 2026 dank starkem Geschäft an

    Fresenius legt im zweiten Quartal 2026 kräftig zu: Stärkeres Ergebnis, höhere Margen und eine angehobene Prognose unterstreichen den dynamischen Wachstumskurs.

    Fresenius hebt Ergebnisprognose 2026 dank starkem Geschäft an
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • Fresenius hebt die Prognose für das währungsbereinigte Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie 2026 von bisher 5–10 % auf 10–15 % an.
    • Grund für die Anhebung sind die starke operative Entwicklung von Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie ein verbessertes Zinsergebnis.
    • Der Konzernumsatz stieg im 2. Quartal 2026 organisch um 6 % auf 5,864 Mrd. €.
    • Das bereinigte Konzern-EBIT erhöhte sich währungsbereinigt um 10 % auf 719 Mio. €, während die EBIT-Marge um 60 Basispunkte auf 12,3 % zunahm.
    • Das währungsbereinigte Kern-Ergebnis je Aktie stieg im zweiten Quartal um 14 % auf 0,83 €.
    • Die Umsatzprognose bleibt bei 4–7 % organischem Wachstum; für Kabi wird eine EBIT-Marge am oberen Ende von 16,5–17,0 % und für Helios von 10,0–10,5 % erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fresenius ist am 05.08.2026.

    Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,60EUR das entspricht einem Plus von +1,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.399,00PKT (+1,16 %).


    Fresenius

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    ISIN:DE0005785604WKN:578560
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