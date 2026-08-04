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    HEALWELL AI kündigt Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2026 für den 7. August 2026 an

    HEALWELL AI kündigt Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2026 für den 7. August 2026 an
    Foto: Adobe stock
    • HEALWELL AI wird am Freitag, den 7. August 2026, um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten

     

    TORONTO, ON, 4. August 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2026 nach Börsenschluss am Donnerstag, den 6. August 2026, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am folgenden Tag, Freitag, den 7. August 2026, vor Börsenöffnung um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von James Lee, Chief Executive Officer, Dr. Alexander Dobranowski, President, und Anthony Lam, Chief Financial Officer, geleitet.

     

    Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse von HEALWELL AI für das zweite Quartal 2026

     

    Datum: Freitag, 7. August 2026

    Uhrzeit: 8:30 AM ET / 5:30 AM PT

    Webcast-Link: https://bit.ly/AIDX-Q2

    Gebührenfreie Rufnummer in Nordamerika: (+1) 800 431 2204

    Lokale Einwahlnummer in Toronto und für internationale Anrufe: (+1) 289 514 5015

     

    Wenn Sie sich telefonisch in die Konferenz einwählen, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz die entsprechende Nummer und bitten Sie darum, zum „HEALWELL AI Inc. Conference Call“ verbunden zu werden.

     

    James Lee

    Chief Executive Officer

    HEALWELL AI Inc.

     

    Über HEALWELL AI

     

    HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

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